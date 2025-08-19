Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yeşil Kalkınma Vakfı’nın (YEKAV) düzenlediği “Sürdürülebilir Ulaşım Zirvesi”nde önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, iklim değişikliğiyle mücadele ve çevresel sorumlulukların ulaştırma politikalarının merkezinde olduğunu vurguladı.İSTANBUL (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, son yıllarda artan kuraklık, sel ve orman yangınlarının çevresel sorunların ekonomik ve sosyal boyutlarını ortaya koyduğunu belirterek, “Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2053 net sıfır emisyon hedefi ve Paris İklim Anlaşması’yla bu mücadelede kararlılığını gösteriyor” dedi.

Bakanlık olarak kurumsal karbon ayak izi hesaplamasını Türkiye’de ilk gerçekleştiren kurum olduklarını ve çevre bilinciyle liderlik ettiklerini ifade etti.

SIFIR EMİSYON YOL HARİTASI VE PROJELER

Bakan Uraloğlu, ulaştırma sektöründe sıfır emisyona geçişi hızlandırmak için “Türkiye’nin Ulaşımda Net Sıfır Emisyon Yol Haritası” projesini Avrupa Birliği iş birliğiyle başlattıklarını duyurdu. Projenin karayolu, demiryolu, havayolu, denizyolu ve kent içi ulaşım modlarını kapsayacak emisyon modeliyle sera gazı emisyonlarını sıfıra indirmeyi hedeflediği kaydedilirken, karayolu taşımacılığında elektrikli araçların kullanımını teşvik eden mevzuat düzenlemeleri yaptıklarını belirtti.

Kent içi ulaşımda paylaşımlı elektrikli skuterlarla kısa mesafeli ulaşımda şahsi araç kullanımını azalttıklarını, 2021’deki Elektrikli Skuter Yönetmeliği ile 26 firmanın 65 bin skuterle faaliyet gösterdiğini açıklayan Bakan Uraloğlu, “Yeşil Lojistik Belgesi” ile belge alan firmalara yüzde 50 yetki belgesi indirimi ve yüzde 95’e varan taşıt kartı desteği sağlandığını, 2025’te 42 firmanın bu belgeden faydalandığını söyledi. Denizcilikte, hurda gemilere 1,5 kat, alternatif enerji sistemli gemilere 2,5 kat teşvik verdiklerini ekledi.

YATIRIMLARIN ÇEVRESEL KATKISI

Son 23 yılda 296,5 milyar dolarlık yatırımla bölünmüş yol uzunluğunu 6.101 km’den 29.832 km’ye çıkardıklarını, bu sayede yıllık 2,45 milyar litre akaryakıt tasarrufu ve 5,27 milyon ton karbon emisyonu azalttıklarını vurguladı. Demiryolu ağını 2028’de 17.500 km’ye, 2053’te 28.600 km’ye çıkarmayı planladıklarını, yük taşımacılığı payını yüzde 5’ten yüzde 22’ye yükseltmeyi hedeflediklerini belirtti. Kent içi raylı sistem projeleriyle emisyonları azalttıklarını, fiber optik altyapıyı 20 bin km’ye çıkaracaklarını ifade etti.

Bakan Uraloğlu, güneş enerjisi santralleri (GES) ile karbon salınımını azalttıklarını, Türksat’ın GES’inin 17,5 GWh elektrik üreterek 8.400 ton karbonu engellediğini, TÜRAŞAŞ’ta yüzde 90 yenilenebilir enerjiye geçildiğini duyurdu. Elektrikli araç sayısının Haziran 2025’te 268 bini, şarj soket sayısının 31 bin 433’ü aştığını bildirdi. Karbonsuz Havalimanı Projesi ile Türkiye’nin 50 havalimanıyla dünyada 2. sırada olduğunu vurguladı.

Bakan Uraloğlu, sürdürülebilir ulaşımın kamu, özel sektör ve sivil toplum iş birliğiyle mümkün olduğunu belirterek, “Yeşil bir gelecek için sıfır emisyon hedefimize kararlı adımlarla ilerliyoruz. Çevrenin korunması ortak sorumluluğumuzdur” dedi.