Ağrı Belediyesi, Ağustos Ayı Meclis Toplantısı’nda HDP’li meclis üyelerinin oylarıyla şehir içi dolmuş ücretlerine zam kararı aldı. İndirimli biletler 12 TL’ye, tam biletler ise 17 TL’ye yükseltildi; bu artış, en uzak mesafenin 7 km olduğu şehirde kararlar, halk tarafından “zulüm” olarak nitelendirildi.AĞRI (İGFA) - Ağrı Belediyesi ve Başkanı Hazal Aras, Ağustos Ayı Meclis Toplantısında HDP’li Meclis Üyelerinin oyları ile dolmuş ücretlerine zam yağdırdı.

Ulaşım fiyatlarına yapılan zam kararıyla yeniden gündeme gelen Ağrı Belediye Başkanı Hazal Aras ve HDP'li üyeler, artan maliyetleri gerekçe gösterse de, seçimlerde “halkçı belediyecilik” vaatleriyle öne çıkan Aras’ın, dar gelirli mahalleler (Fatih, Bulut, Cezaevi, Kazım Karabekir) gibi bölgelerdeki vatandaşları göz ardı ettiği eleştirileri yükseldi.

Ekmeğe bile zor ulaşan ailelerin bu ücretleri nasıl ödeyeceği, halk arasında soru işareti oluşturdu.

Ağrılılar, belediyenin ekonomik zorlukları bahane ederek halkın cebine göz diktiğini savunurken, sosyal belediyecilik adı altındaki bu zammın günlük yaşamı zorlaştıracağı endişesi hakim oldu.

GEÇMİŞLE KARŞILAŞTIRMA VE TEPKİLER

Zam kararı, geçmiş dönemlerle kıyaslandığında da dikkat çekti.

Hatırlanacağı gibi Savcı Sayan döneminde öğrenci bileti 2,50 TL iken, Metin Karadoğan döneminde 5 TL’ye çıkmıştı. Ancak Hazal Aras yönetiminde bu ücret 12 TL’ye fırladı.

Seçim vaatleriyle umut oluşturan yönetimin, icraatlarda halkın beklentilerini karşılayamaması büyük hayal kırıklığı yarattı.