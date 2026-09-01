Adalet Bakanı Akın Gürlek, yeni adli yılın ilk gününde '135 Alo Adalet Hattı'nın pilot uygulamasının Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde başlatıldığını açıkladı. Hat üzerinden 5 yılı aşan dava ve 3 yılı aşan soruşturma dosyaları için vatandaşlar doğrudan başvuruda bulunabilecek.

ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2026-2027 Adli Yılı'nın başlamasıyla birlikte '135 Alo Adalet Hattı'nın hayata geçirildiğini duyurdu. Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uygulamanın ilk etapta Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde pilot olarak hizmet vereceğini belirtti.

Yeni hat üzerinden vatandaşların, 5 yılı aşan dava dosyaları ile 3 yılı aşan soruşturma dosyaları için doğrudan başvuruda bulunabileceği bildirildi.

Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'nı Adaletin Yüzyılı kılma hedefiyle yargı hizmetlerimizi daha erişilebilir, etkin ve hızlı hâle getirecek yeni adımlar atıyoruz.



Bu anlayışla 2026-2027 Adli Yılı'na, vatandaşlarımızın adalete erişimini: pic.twitter.com/rpuudp7rP4 — Akın Gürlek (@abakingurlek) September 1, 2026

Pilot uygulamanın kısa süre içerisinde Türkiye genelinde yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini belirten Gürlek, uygulamayla yargılamaların makul sürede tamamlanmasına katkı sağlanmasının ve adaletin zamanında tecelli etmesinin amaçlandığını ifade etti.

Bakan Gürlek, yeni adli yılın Türkiye ve hukuk camiası için adaletin daha hızlı ve etkin şekilde tecelli ettiği bir dönem olması temennisinde bulundu.