Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde düzenlenen Uludağ Gıda Zirvesi, 'Sürdürülebilir Gıda, Güvenilir Gelecek' temasıyla Bursa Business School'da gerçekleştirildi. Zirve, tarım, sanayi, tedarik ve ihracatı bir araya getirerek gıda sektörünün geleceğini masaya yatırdı.

BURSA (İGFA) - BTSO Gıda ve Paketli Ürünler Konseyi'nin organizesiyle düzenlenen Uludağ Gıda Zirvesi, iklim değişikliğinin tedarik zincirine etkileri, yerli üretimin güçlendirilmesi, gıda israfının önlenmesi ve sürdürülebilir arz modellerini ele aldı. Kamu, akademi, sektör temsilcileri ve yerel yöneticiler, Bursa Business School'da bir araya geldi.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, teknoloji ve verimliliğin üretimin standardı olması gerektiğini vurgularken, Sütaş Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz, iş yapış biçimlerinin dönüşmesi gerektiğini söyledi.

BURKAY: 'TEKNOLOJİ VE VERİMLİLİK ÜRETİMİN STANDARDI OLMALI'

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, küresel dönüşüm çağında akıllı, yeşil ve sürdürülebilir üretimin önemine dikkat çekti. 'Artık şirketlerin değerini veriyi yönetme gücü, yenilik üretme kabiliyeti ve dönüşümü öngörme becerisi belirliyor. Bursa Business School, iş dünyasını geleceğe hazırlayan bir vizyon okulu' dedi.

İklim krizi ve jeopolitik risklerin gıdayı güvenlik ve refah meselesi haline getirdiğini belirten Burkay, suyun yüzde 70'inin tarımda kullanıldığını, bu nedenle dijital toprak haritaları, akıllı sulama ve geri kazanım sistemleriyle verimliliğin artırılması gerektiğini vurgulayarak, 'Sanayi ve tarım birbirini tamamlar. Yüksek verim, bilgi, planlama ve teknolojiyle sağlanır' dedi.

YILMAZ: 'İŞ YAPIŞ BİÇİMLERİMİZİ DÖNÜŞTÜRMELİYİZ'

Sütaş Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz, Bursa Business School'un tarihi binasının İbrahim Burkay'ın vizyonuyla yeniden kazandırılmasını övdü.

Küresel gıda sorunlarına değinen Yılmaz, 'Dünyada 700 milyon insan aç, 1,25 milyar ton gıda israf ediliyor. Çiftçi yaşı 59'a yükseldi, Türkiye'de genç çiftçi oranı yüzde 5. İklim şokları tarımı tehdit ediyor. İş yapış biçimlerimizi dönüştürerek, adil ve erişilebilir gıda sistemleri kurmalıyız' dedi.

Bursa Vali Yardımcısı Hulusi Doğan, su kıtlığının artan bir sorun olduğunu belirterek, 'Gıda arzı ve güvenilirliği hayati. Alın terinin yanına akıl terini koymalıyız. BTSO'nun bu zirvesi örnek bir çalışma' dedi.

BTSO Gıda ve Paketli Ürünler Konseyi Başkanı Burhan Sayılgan, Bursa'nın tarım ve sanayi potansiyeline vurgu yaparak, 'Dünyada gıdanın üçte biri, Türkiye'de 25 milyon ton israf ediliyor. Teşvikler artmalı, dijital tarım uygulanmalı. Üreticiden tüketiciye tüm paydaşlar sürece dahil olmalı' dedi.

Zirve, 'Güvenilir ve Sürdürülebilir Gıda İçin Kurumsal Yol Haritası', 'Verimli Tarım ve Yeni Nesil Kooperatifçilik', 'Bilinçli Tüketim ve Kooperatif Vizyonu', 'Sürdürülebilir Gıda Sanayinde Dönüşüm' ve 'İklim Krizi ve Tedarik Zinciri' başlıklarıyla sektörün stratejilerini tartıştı. Bursa Food Point ve Turfood Horeca fuarlarının, zirvenin devamı niteliğinde olacağı belirtildi.