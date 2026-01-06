ANKARA (İGFA) - Protokol kapsamında, çocuklar ve gençler için çevre bilincini güçlendirmeye yönelik eğitim programlar hayata geçirilecek.

ÖĞRENCİLER ATA ÇİFTLİĞİ'NDE EĞİTİM ALACAK

Türkiye'nin en büyük tarım kampüsü ve rekreasyon alanı olan ATA Çiftliği, bu projeye ev sahipliği yapacak. Okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencileri ile birlikte; atık azaltımı, atığın kaynağından ayrılması, sıfır atık uygulamaları, iklim değişikliğine uyum, doğa koruma ve sürdürülebilirlik konularda çalışmalar yürütülerek, öğrencilere çevre bilinci kazandırılacak.

Ayrıca Eko-Okul koordinatör öğretmenlerine yönelik eğitimler düzenlenecek; öğrencilerin Belediye'ye ait atık tesisleri ile biyolojik çeşitlilik açısından önemli alanlara teknik ve eğitsel ziyaretler gerçekleştirmesi sağlanacak. Bunların yanı sıra resim ve fotoğraf sergileri gibi çevre temalı etkinliklerin de hayata geçirilmesi hedefleniyor.

ABB Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Mekin Tüzün, TÜRÇEV imzalanan protokolün çocuklar ve gençler için önemli bir proje olduğu vurgulayarak şunları söyledi:

'Ankara'da kurduğumuz ATA Çiftliği, üretim ve eğitim merkezi olarak gençlere doğayı tanıtacak. Çocukların elleri kirlenerek öğrenmesini hedefliyoruz; meyve ve sebzeyi dalından koparıp hasadı deneyimleyecekler. İklim değişikliğinin etkileriyle su ve toprağın önemini doğru anlatmak için çiftliğimiz ideal bir ortam. Yatılı eğitimlerle doğayı sevmeyi ve sürdürülebilir kullanmayı birlikte öğreneceğiz.'