ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul ve Antalya'da yaşanan bebeklere yönelik şiddet olaylarıyla ilgili soruşturma ve tutuklamalara ilişkin açıklama yaptı. İstanbul'da iki aylık bebeğin ölümüyle başlatılan soruşturmada 4 şüpheli, Antalya'da ise 1 yaşındaki bebeğe uygulanan fiziki şiddetten dolayı 1 şüpheli tutuklandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Masumiyetin timsali çocuklara yönelik her türlü şiddet, geleceğe ihanettir ve asla kabul edilemez' dedi.

İstanbul'un Fatih ilçesinde 2 aylık bir bebeğin ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüphelinin, 'Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi' suçundan tutuklandığını duyuran Bakan Tunç, Antalya'da ise 1 yaşındaki bir bebeğe uygulanan fiziki şiddet olayında adli soruşturma başlatıldığı ve şüpheli kişinin 'Altsoya karşı eziyet' suçundan tutuklandığı açıkladı.

Bakan Tunç, açıklamasında çocuklara yönelik şiddetle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

