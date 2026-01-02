Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2026 yılına güçlü bir başlangıç yaptıklarını belirterek, Filistin'de yaşanan insani krize dikkat çekti ve Netanyahu'ya sert eleştiriler yöneltti. Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüşeceğini de açıkladı.

İSTANBUL (İGFA) -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu'nun Filistin'deki uygulamalarını eleştirerek, '7'den 70'e çok mazlumun ahını aldı. Bu yavruların ahı onun yanına kar kalmaz' ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Filistinli mazlumlara yardım gönderme çabalarına da değinerek, 'Konteyner göndermek istiyoruz, müsaade etmiyor. Ama er veya geç inşallah bu mazlumları sıkıntıdan kurtaracağız' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili olarak da liderlerle temaslarını sürdürdüğünü belirtti.

Erdoğan, 'Sayın Putin, Sayın Zelenskiy ve Avrupa ülkelerinin liderleriyle görüşmelerim devam ediyor. Bu hafta Paris'te 'Gönüllüler Konferansı' olacak, Dışişleri Bakanım benim adıma katılacak. Pazartesi günü Sayın Trump ile görüşeceğiz; hem Rusya-Ukrayna hem de Filistin konularını ele alacağız' dedi.