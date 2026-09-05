Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun transfer dönemi sona erdi. Hangi takımlar hangi futbolcuları aldı? İşte tüm transferlerin listesi:

ANKARA (İGFA) - Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun transfer dönemi sona erdi.

İŞTE TAKIMLAR VE TRANSFERLERİ:

GALATASARAY:

GELENLER: Rafael Leao (Milan), Aleksey Batrakov (Lokomotiv Moskova), Deniz Gül (Porto), Lesley Ugochukwu (Kiralık - Burnley), El Chadaille Bitshiabu (Kiralık - RB Leipzig), Umut Erdem (Manisa FK)

GİDENLER: Nicolo Zaniolo (Udinese), Ali Turap Bülbül (Amed Sportif Faaliyetler), Gökdeniz Gürpüz (Saarbrücken), Batuhan Şen (Karagümrük), Umut Erdem (Çaykur Rizespor), Ali Efe Çördek (12 Bingöl Spor), Ahmed Kutucu (Kiralık - Çaykur Rizespor), Halil Dervişoğlu (Kiralık - Gaziantep FK), Berat Yılmaz (Kiralık - Ümraniyespor), Yalın Dilek (Kiralık - Bandırma Spor), Ali Yeşilyurt (Kiralık - Elazığspor), Mauro Icardi (Sözleşme sonu), Wilfried Zaha (Sözleşme sonu), Noa Lang (Kiralık sonu - Napoli), Yaser Asprilla (Kiralık sonu - Girona), Sacha Boey (Kiralık sonu - Bayern Münih), Elias Jelert (Kiralık - Le Havre), Metehan Baltacı (Kiralık - Gençlerbirliği), Victor Nelsson (Nordsjaelland), Siraçhan Nas (Adana 01 FK)

FENERBAHÇE:

GELENLER: İsmail Kartal (Teknik Direktör), Mason Greenwood (Marsilya), Vedat Muriqi (Mallorca), Kojo Peprah Oppong (Nice), Nathan Aké (Manchester City), Romelu Lukaku (Napoli), Adem Yeşilyurt (Karşıyaka)

GİDENLER: Sidiki Cherif (Coventry City), Dominik Livakovic (Barcelona), Fred (Atletico-MG), Omar Fayed (Frosinone), Talisca (Al-Jazira), Engin Can Biterge (Adana 01 FK), İrfan Can Eğribayat (Gençlerbirliği), Emre Mor (NEC Nijmegen), Emre Demir (Corendon Alanyaspor), Cengiz Ünder (Arca Çorum FK), Sofyan Amrabat (Ajax), Çağrı Fedai (Kiralık - Kütahyaspor FSK), Yiğit Fidan (Kiralık - Muğlaspor), Anthony Musaba (Kiralık - Norwich), Diego Carlos (Kiralık - Parma), Adem Yeşilyurt (Kiralık - Kütahyaspor FSK), Mustafa Akyıldız (Kiralık - Seza Çimento Elazığspor), Çağlar Söyüncü (Çorum FK)

BEŞİKTAŞ:

GELENLER: Leandro Trossard (Arsenal), Kassoum Ouattara (Monaco), Ümit Akdağ (Corendon Alanyaspor), Alexander Nübel (Bayern Münih), Ernest Poku (Kiralık - Leverkusen), İlhan Fakılı (Clermont), Fabio Miretti (Kiralık - Juventus), Doğan Alemdar (Başakşehir), Salih Özcan (Dortmund), Dušan Vlahović (Juventus)

GİDENLER: Ernest Muci (Trabzonspor), Felix Uduokhai (Union Berlin), Gökhan Sazdağı (Arca Çorum FK), Göktuğ Baytekin (Sakaryaspor), Emre Bilgin (Eyüpspor), João Mário (AEK), Salih Uçan (Gençlerbirliği), Ersin Destanoğlu (Al-Jazira), Emrecan Terzi (Alagöz Iğdır FK), Cumali Gürsel (Kiralık - Bandırmaspor), Arda Kılıç (Kırklarelispor), Tayyip Talha Sanuç (Çaykur Rizespor), Devrim Şahin (Kiralık - Bodrum FK), Élan Ricardo (Kiralık - ETO FC), Necip Uysal (Kariyer sonu), Moatasem Al-Musrati (Sözleşme sonu), Amir Hadziahmetovic (Sözleşme sonu), Jean Onana (Sözleşme sonu), Emrecan Uzunhan (İstanbulspor)

TRABZONSPOR:

GELENLER: Franculino (Midtjylland), Aral Şimşir (Midtjylland), Noah Saviolo (Vitória SC), Ernest Muci (Beşiktaş), Sidny Lopes Cabral (Benfica), René Mitongo (Standard), Cenk Özkacar (Valencia), Melih Kabasakal (Gaziantep FK), Fabinho (Al-Ittihad), Thierry Karadeniz (Köln U19), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Metehan Mimaroğlu (Gençlerbirliği), Ruslan Malinovskyi (Genoa), Mohamed Salah (Liverpool), Ali Habeşoğlu (Bodrum FK)

GİDENLER: Christ Inao Oulai (Fiorentina), Felipe Augusto (Zenit), Oleksandr Zubkov (AEK), Salih Malkoçoğlu (Al-Jazira), Mathias Lovik (Molde), Arif Boşluk (Tümosan Konyaspor), Serdar Saatçı (Arca Çorum FK), Göktan Gürpüz (Kiralık - Arca Çorum FK), Edin Visca (Başakşehir), John Lundstram (Leicester), Veysel Sönmezsoy (Sebat SK), Ali Şahin Yılmaz (Bodrum FK), Onuralp Çakıroğlu (Ofra Yapı Pendikspor), Boran Başkan (Bodrum FK), Taha Emre İnce (Ofra Yapı Pendikspor), Zekeriya Bulut (Etimesgut SK), Muhammed Cham (Kiralık - Kızılyıldız), Arda Öztürk (Kiralık - Iğdır FK), Thierry Karadeniz (Kiralık - Sebat SK), Kazeem Olaigbe (Kiralık - Basel), Poyraz Yıldırım (Kiralık - Muğlaspor), Oğuzhan Yılmaz (Kiralık - Maraş İstiklal), Denis Draguş (Sözleşme sonu), Anthony Nwakaeme (Sözleşme sonu), Rene Mitongo (Kiralık - Estrela)

AMED SPORTİF FAALİYETLER:

GELENLER: Yira Sor (Genk), Samuel Ballet (Antalyaspor), Alban Lafont (Nantes), Gift Orban (Kiralık - Hoffenheim), Lumbardh Dellova (CSKA Sofia), Rayan Raveloson (Young Boys), David Bates (Standard), Mohamed Khalil (Çorlu 1947), Ali Turap Bülbül (Galatasaray), Amadou Cissé (Strasbourg B), Burak Bozan (Gaziantep FK), Furkan Soyalp (Metro Holding Kayserispor), Ermal Krasniqi (Sparta Prag), Umut Meraş (Eyüpspor), Berk Kızııldemir (Galatasaray U19), Rayan Lutin (Amiens SC), Gökhan Gül (Al-Okhdood)

GİDENLER: Florent Hasani (Metro Holding Kayserispor), Daniel Moreno (Metro Holding Kayserispor), Abdulsamed Damlu (Van Spor FK), Tarkan Serbest (Kütahyaspor FSK), Mert Miraç Altıntaş (Maraş İstiklal), Zdravko Dimitrov (Mardin 1969), Murat Uçar (Metro Holding Kayserispor), André Poko (Sarıyer), Erce Kardeşler (Mardin 1969), Sinan Kurt (Metro Holding Kayserispor), Çekdar Orhan (Şanlıurfaspor), Emrah Başsan (Orfa Yapı Pendikspor), Celal Hanalp (Van Spor FK), Oğuzhan Matur (Muğlaspor), Emrullah Ertuş (Kiralık - Düzcespor), Ayaz Arslan (Kiralık - Bitlis 1916 FSK), Abdullah Tazgel (İnegöl Kafkas), Civan Süer (12 Bingöl Spor), Hasan Ali Kaldırım (Sözleşme sonu), Adama Traoré (Sözleşme sonu)

CORENDON ALANYASPOR:

GELENLER: Omar Ben Ali (CS Sfaxien), Iván Cédric (Van Spor FK), Baran Gezek (Metro Holding Kayserispor), Şahin Dik (Giresunspor), Arouna Soro (USC Bassam), Eren Altıntaş (Altınordu), Emre Demir (Fenerbahçe), Nejdet Bilin (Karacabey Bld), Paolo Fernandes (Kiralık - AEK)

GİDENLER: Ümit Akdağ (Beşiktaş), Nicolas Janvier (Esenler Erokspor), Güven Yalçın (Kasımpaşa), Ertuğrul Taşkıran (Erzurumspor FK), Efecan Karaca (SMS Grup Sarıyer), Eren Altıntaş (Kiralık - Sebat SK), Bruno Viana (Kiralık - QD West Coast), Emirhan Çavuş (12 Bingöl Spor), Buluthan Bulut (Kiralık - Muğlaspor), Osman Arslantaş (Kiralık - Eskişehirspor), Veysel Ünal (Karşıyaka)

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR:

GELENLER: Emin Bayram (Westerlo), Eldor Shomurodov (Roma), Saba Kharebashvili (Dinamo Tiflis), Emre Karaal (Artvin Hopaspor), Edin Visca (Trabzonspor), Michal Karbownik (Hertha Berlin), Mohamed Fofana (Sakaryaspor), Umut Bozok (Eyüpspor), Andreas Skov Olsen (Kiralık - Wolfsburg)

GİDENLER: Doğan Alemdar (Beşiktaş), Matchoi Djaló (Nacional), Emre Kaplan (Bodrum FK), Nuno da Costa (Antalyaspor), Hamza Ljukovac (Zrinjski Mostar), Miguel Crespo (Al-Khaleej), Emre Karaal (Kırıkkale FK), Léo Duarte (Atlético-MG), Ayberk Kaygısız (Balıkesirspor), Halit Emre Acun (Sebat SK), Berat Özdemir (Arca Çorum FK), Francis Nzaba (Antalyaspor), Eren Karaağaç (Kiralık - Sebat SK), Burak Sefa Kavraz (Kiralık - 52 Orduspor FK), Mohamed Fofana (Chaves), Doğukan Tuzcu (Adana 01 FK), Yusuf Yılmaz (1922 Akşehir SK), Efe Arda Koyuncu (1922 Akşehir SK), Yağız Dilek (Kiralık - Beyoğlu Yeni Çarşı), Tuğra Turhan (Kiralık - Stevenage), Berkay Aslan (Kiralık - Bodrum FK), Abdoulaye Yoro (Kiralık - Dundee Utd), Festy Ebosele (Kiralık - Erzurumspor FK), Onur İnan (Kiralık - Kütahyaspor FSK), Berkay Aydoğmuş (Kiralık - Güzide Gebze)

ARCA ÇORUM FK:

GELENLER: Mohamed Diomandé (Rangers), Ermin Mahmic (Slovan Liberec), Jesús Ramírez (Nacional), Andrei Borza (FC Rapid 1923), Alexandros Kyziridis (Hearts), Markus Karlsbakk (Lillestrøm SK), Hrvoje Smolcic (Frankfurt), Ylber Ramadani (Lecce), Arif Şimşir (Altınordu), Serdar Saatçı (Trabzonspor), Marcos Felipe (Eyüpspor), Gökhan Sazdağı (Beşiktaş), Göktan Gürpüz (Kiralık - Trabzonspor), Hüseyin Bulut (Ankara Keçiörengücü), Cengiz Ünder (Fenerbahçe), Berat Özdemir (Başakşehir), Hasan Abdulkareem (Al-Zawraa SC), Emircan Gürlük (Orenburg), Erhan Erentürk (Gençlerbirliği), Hasan Emre Yeşilyurt (SMS Grup Sarıyer), Alexandre Penetra (Kiralık - AZ Alkmaar), Youssoufa Moukoko (Kiralık - Kopenhag), Çağlar Söyüncü (Fenerbahçe)

GİDENLER: Ibrahim Sehic (SMS Grup Sarıyer), Emeka Eze (SMS Grup Sarıyer), Braian Samudio (Esenler Erokspor), Joseph Attamah (SMS Grup Sarıyer), Burak Çoban (Esenler Erokspor), Erkan Kaş (Esenler Erokspor), Sinan Osmanoğlu (Van Spor FK), Berkay Arı (Kırıkkale FK), Ferhat Yazgan (Esenler Erokspor), Yusuf Erdoğan (Esenler Erokspor), Pedrinho (Antalyaspor), Oğuz Gürbulak (Batman Petrol), Ahmet Kıvanç (Bursaspor), Hasan Hüseyin Akınay (Kütahyaspor FSK), Kerem Kalafat (Orfa Yapı Pendikspor), Üzeyir Ergün (SMS Grup Sarıyer), Osman Şahin (Kiralık - Erciyes 38 FK), Semih Akyıldız (Kiralık - Ankara Demir), Mert Aktaş (Kiralık - Güzide Gebze), Hasan Abdulkareem (Kiralık - Al-Zawraa SC), Serdar Gürler (Alagöz Iğdır FK), Eren Karadağ (Kiralık - SMS Grup Sarıyer), Hasan Emre Yeşilyurt (Kiralık - SMS Grup Sarıyer), Polat Abay (Sözleşme sonu), Danijel Aleksic (Sözleşme sonu), Atakan Cangöz (Sözleşme sonu), Taha Rençber (Sözleşme sonu), Serdar Gürler (Alagöz Iğdır FK), Kenan Fakılı (Kiralık - Bodrum FK)

ERZURUMSPOR FK:

GELENLER: Elisha Owusu (AJ Auxerre), Nihad Mujakic (Partizan), Miguel Cardoso (Kayserispor), Kerem Erener (Erzurum BB SK), Ertuğrul Taşkıran (Corendon Alanyaspor), Gyrano Kerk (Antwerp), Festy Ebosele (Kiralık - Başakşehir), Nariman Akhundzada (Kiralık - Columbus), Enes Karakaş (Sözleşme sonu), Ibrahim Diabate (Kiralık - GAIS)

GİDENLER: Enes Yiğit (Eskişehir Anadolu Spor), Kerem Erener (Niğde Belediye), Enes Karakaş (Karşıyaka), Gürkan Varlık (Tokat Belediye), Hüsamettin Yener (Şanlıurfaspor), Cheikne Sylla (Manisa FK), Giovanni Crociata (Alagöz Iğdır FK), Salih Sarıkaya (Sakaryaspor), Mert Önal (Kiralık - Sebat SK), Ali Ülgen (Kiralık - Bandırma Spor), İlkan Sever (Kiralık - Van Spor FK), Serkan Köse (Kiralık - Kütahyaspor FSK), Furkan Özhan (Kiralık - Van Spor FK), Fırat Şaşi (Sözleşme sonu), Hüseyin Mevlütoğlu (Sözleşme sonu), Kağan Moradaoğlu (Sözleşme sonu), Murat Cem Akpınar (Kayserispor)

EYÜPSPOR:

GELENLER: Özhan Pulat (Teknik Direktör), Ahmed Abdullahi (Sunderland), Marcos Felipe (Bahia), David Costa (Torreense), Yiğit Demir (Adana 01 FK), Konrad Michalak (Panetolikos), Jawad El Yamiq (Real Zaragoza), Mete Demir (Sakaryaspor), Simone Giordano (Sampdoria), Zak Jules (Rotherham), Chandrel Massanga (Hatayspor), Abdelhamid Sabiri (Fiorentina), Emre Bilgin (Beşiktaş), Bilal Boutobba (Al-Najma), Musa Eren Karakaş (Çayeli SK), Yusuf Barası (Kiralık - Kasımpaşa), Horațiu Moldovan (Kiralık - Atletico Madrid)

GİDENLER: Atila Gerin (Teknik direktör) Metehan Altunbaş (Kocaelispor), Marcos Felipe (Arca Çorum FK), Mateusz Łęgowski (Motor Lublin), Erdem Gökçe (Pendikspor), Fethi Özer (Metro Holding Kayserispor), Luccas Claro (Esenler Erokspor), Ismaïla Manga (Orfa Yapı Pendikspor), Emre Akbaba (Mısırlıcomtr Karagümrük), Umut Meraş (Amed SK), Mustafa Eren Damar (Eskişehirspor), Umut Bozok (Başakşehir), Hüseyin Maldar (Bursaspor), Buğra Çağlıyan (Çorlu 1947), Calegari (LA Galaxy), Berkay Kumlu (Kiralık - M. Yeşilyurt SK), Dorin Rotariu (Sözleşme sonu), Gilbert Mendy (Sözleşme sonu)

GAZİANTEP FK:

GELENLER: Orhan Ak (Teknik direktör) Trivante Stewart (Kiralık - Maccabi Haifa), Florin Stefan (CS U Craiova), Serdar Dursun (Kocaelispor), Fuat Bavuk (Elazığspor), Ulrich Meleke (Al-Bataeh CSC), Sabahattin Destici (Van Spor FK), Kerim Çalhanoğlu (NK Vukovar 1991), Kacper Tobiasz (Legia Varşova), Halil Dervişoğlu (Kiralık - Galatasaray), Sontje Hansen (Kiralık - Middlesbrough), Ataberk Dadakdeniz (Sakaryaspor), Abakar Sylla (Strasbourg FC)

GİDENLER: Melih Kabasakal (Trabzonspor), Onur Başyigit (68 Aksarayspor), Christopher Lungoyi (Wieczysta), Kévin Rodrigues (Gençlerbirliği), Burak Bozan (Amed SF), Ali Meyran Ablak (Sözleşme sonu), Yusuf Delen (Sözleşme sonu), Salem M'Bakata (Sözleşme sonu), Ensar Kemaloğlu (Kayserispor)

GENÇLERBİRLİĞİ:

GELENLER: Sékou Koïta (CSKA), Kévin Rodrigues (Gaziantep FK), İrfan Can Eğribayat (Fenerbahçe), Göktuğ Erdem (52 Orduspor FK), Salih Uçan (Beşiktaş), Ensar Çavuşoğlu (Van Spor FK), Ousmane Diabate (Newcastle United - Kiralık), Metehan Baltacı (Kiralık - Galatasaray), Tiago Gouveia (Kiralık - Benfica), Cheikh Niasse (Kiralık - Verona), Victor Orakpo (Kiralık - Nice), Pedro Mendes (Modena), Rafael Luis (Benfica B)

GİDENLER: Ousmane Diabate (Newcastle United - Gelecek sezon), Gökhan Altıparmak (Batman Petrol), Umut İslamoğlu (İstanbulspor), Samed Onur (Samsunspor), Erhan Erentürk (Arca Çorum FK), Metehan Mimaroğlu (Trabzonspor), Matej Hanousek (Dukla Prag), Zan Zuzek (NK Celje), Fırat Tulgayoğlu (Kiralık - Bigaspor), Ebrar Aydın (Sözleşme sonu), Moussa Kyabou (Sözleşme sonu), Emirhan Ünal (Sözleşme sonu), Berat Can Sebat (Sözleşme sonu), Henry Onyekuru (Sözleşme sonu), M'Baye Niang (Sözleşme sonu), Abdullah Şahindere (Sözleşme sonu)

GÖZTEPE:

GELENLER: Sinclair Armstrong (Bristol City), André Henrique (Gremio), Noah Sonko Sundberg (Aris), Gökdeniz Bayrakdar (Bodrum FK), Salem Bouajila (HJK Klubi 04), Bekir Turaç Böke (Ekenler Beton Sivasspor), Luka Gugeshashvili (Kiralık - PAOK), Alex Matos (Kiralık - Sheffield Utd), Richard Akonnor (Kiralık - Al-Jazira), Faustino Adebola Rasheed Anjorin (Kiralık-Torino)

GİDENLER: Anthony Dennis (Al-Jazira), Mateusz Lis (Lech Poznan), Guilherme Luiz (Kiralık - Radomiak), Jeh (Kiralık - Partizan), Erkam Kömür (Mazıdağı Fosfat), Héliton (Karlsruhe), Musah Mohammed (Ekenler Beton Sivasspor), Uğur Kaan Yıldız (Kocaelispor), Ekrem Kılıçarslan (Muğlaspor), Furkan Malak (Kiralık - Aliağa FK), Tibet Durakçay (Balıkesirspor), Amin Cherni (Kiralık - Nantes), Salem Bouajila (Kiralık - Muğlaspor), Efe Can Mete (Kiralık - Kırıkkale FK), İsmail Köybaşı (Kariyer sonu)

KASIMPAŞA:

GELENLER: Adrian Benedyczak (Parma), Kévin Mouanga (Lausanne-Sport), Thiemoko Diarra (Reims), Ayberk Karapo (Manisa FK), Elson Mendes (Sochaux), Marcus Rafferty (Degerfors), Matei Ilie (CFR Cluj), Kenan Kurtovic (NS Mura), Sercan Deniz (Bucaspor 1928), Emirhan Boz (Ayvalıkgücü Bld), Muhammed Emin Bektaş (Bursa Yıldırım), Güven Yalçın (Corendon Alanyaspor), Jakob Jessen (Fredericia), Stann Elysee Dalo (USC Bassam), Ömer Bayram (Sarıyer), Jesurun Rak-Sakyi (Crystal Palace)

GİDENLER: Cafú (AEL Limassol), Nicholas Opoku (Las Palmas), Sarp Yavrucu (Ayvalıkgücü Bld), Berk Can Yıldızlı (Kırklarelispor), Emre Taşdemir (Mardin 1969), Cenk Tosun (Mısırlıcomtr Karagümrük), Dağhan Erdoğan (Kiralık - Erbaaspor), Yasin Eratilla (Kiralık - Sakaryaspor), Kenan Kurtovic (Kiralık - NS Mura), Stann Élysée Dalo (Kiralık - SMS Grup Sarıyer), Erdem Çetinkaya (Kiralık - Ankara Demir), Adnan Aktaş (Kiralık - Aliağa FK), Yusuf Barası (Kiralık - Eyüpspor), Taylan Aydın (Kiralık - Ankara Demir), Kubilay Kanatsızkuş (E. Erokspor), Berkay Muratoğlu (12 Bingöl Spor), Pape Habib Guèye (Kiralık - Esenler Erokspor), Burak Gültekin (Kiralık - Afro Grup Pendikspor), Oğuzhan Yılmaz (Sözleşme sonu)

KOCAELİSPOR:

GELENLER: Habib Keïta (Clermont), Metehan Altunbaş (Eyüpspor), Show (Maccabi Haifa), Matej Maglica (Darmstadt), Florian Ayé (Servette), Gonçalo Sousa (Kiralık - Porto B), Berkan Kutlu (Tümosan Konyaspor), Onurcan Piri (Metro Holding Kayserispor), Makana Baku (Atromitos), Emir Ortakaya (Çaykur Rizespor), Haydar Karataş (Sakaryaspor), Bünyamin Dalkılıç (Eskişehirspor), Uğur Kaan Yıldız (Göztepe), Hulusi Destici (Türk Metal 1963), Tanguy Zoukrou (Kiralık - Young Boys), Tobias Gulliksen (Kiralık - Rapid Wien)

GİDENLER: Samet Yalçın (Antalyaspor), Serdar Dursun (Gaziantep FK), Mesut Can Tunalı (Adana 01 FK), Joseph Nonge (Brest), Karol Linetty (Slask Wroclaw), Darko Churlinov (Pogon Szczecin), Furkan Gedik (SMS Grup Sarıyer), Gökhan Değirmenci (Metro Holding Kayserispor), Bünyamin Dalkılıç (Kiralık - Yalova FK 77 SK), Muhammed Efe Küçük (Kiralık - Yalova FK 77 SK), Umut Can Aslan (Sözleşme sonu), Ahmet Oğuz (Sözleşme sonu), Esat Yusuf Narin (Kiralık - Yalova FK)

TÜMOSAN KONYASPOR:

GELENLER: Rajmund Tóth (ETO FC), Chidozie Awaziem (Nantes), Mostafa Mohamed (Nantes), Arif Boşluk (Trabzonspor), Da Mata (Flamengo U20), Ebrima Colley (Kiralık - Young Boys), Mohamed Fofana (Max United FC), Eric Konaté (Max United FC), Enis Destan (Hull City), Arthur Masuaku (Sunderland), Kaan Akyazı (Bandırmaspor), Mücahit İbrahimoğlu (Serik Spor), Melih Bostan (Sakaryaspor), Jean-Luc Dompé (Hamburg), Ibrahima Bah (Académie Déco)

GİDENLER: Blaz Kramer (NK Celje), Rıdvan Dönmez (Sebat SK), Ahmet Daş (Sebat SK), Sander Svendsen (Kristiansund BK), Mehmet Ali Büyüksayar (Adana 01 FK), Yasir Subaşı (Batman Petrol), Metehan Mert (Batman Petrol), Morten Bjørlo (Tromsø IL), Berkan Kutlu (Kocaelispor), Ufuk Akyol (Antalyaspor), Esat Buğa (Kiralık - Elazığspor), Abdurrahman Üresin (Kiralık - Güzide Gebze), Kaan Akyazı (Kiralık - İnegölspor), Berke Özçelik (Kiralık - Erciyes 38 FK), Utku Eriş (Kırklarelispor), Adem Eren Kabak (Kiralık - Mardin 1969), Eren Yağmur (Kiralık - KF Laçi), Ibrahima Bah (Kiralık - FK Kukësi), Mohamed Fofana (Kiralık - FK Kukësi), Eric Konaté (Kiralık - KF Laçi), Melih Bostan (Kiralık - Ümraniyespor), Tunahan Taşçı (Kiralık - Ümraniyespor), Jin-ho Jo (Kiralık - Batman Petrol), Riechedly Bazoer (Sözleşme sonu), Guilherme (Sözleşme sonu), Josip Calusic (Sözleşme sonu)

ÇAYKUR RİZESPOR:

GELENLER: Zakaria Ariss (Bastia), Iustin Doicaru (FCV Farul), Siaka Bakayoko (Amiens SC), Modibo Sagnan (Montpellier), Umut Erdem (Galatasaray), Eminhan Yılmaz (Beykoz İshaklı), Doğanay Avcı (Karşıyaka), Tayyip Talha Sanuç (Beşiktaş), Ahmed Kutucu (Kiralık - Galatasaray), Moussa Diakité (Kiralık - Cadiz), Can Bozdoğan (Utrecht), Gennaro Borrelli (Kiralık - Cagliari)

GİDENLER: Altin Zeqiri (Esenler Erokspor), Samet Akaydin (Trabzonspor), Emir Ortakaya (Kocaelispor), Benhur Keser (Kayserispor), Giannis Papanikolaou (Widzew Lodz), Hüseyincan Kırıkçı (Erciyes 38 FK), Doğanay Avcı (Karadeniz Sinop Spor), Mustafa Şengül (Mardin 1969), Eren Emre Aydın (Etimesgut SK), Eray Korkmaz (Kiralık - Mardin 1969), Mame Mor Faye (Kiralık - Esenler Erokspor), Furkan Orak (Kiralık - Esenler Erokspor), Erdem Canpolat (Kiralık - Esenler Erokspor), Muhamed Buljubasic (Kiralık - Esenler Erokspor), Casper Højer (Sözleşme sonu)

SAMSUNSPOR:

GELENLER: Gabriele Guarino (Empoli), Oskar Øhlenschlæger (Fredrikstad FK), Igor Drapiński (Piast Gliwice), Antoine Sekongo (USL Dunkerque), Elliot Watt (Motherwell), Cheick Tidiane Diabate (CO Korhogo), Samed Onur (Gençlerbirliği), Bilal Bayazıt (Metro Holding Kayserispor), Fatih Kaya (Wehen Wiesbaden), Strahinja Erakovic (Zenit)

GİDENLER: Carlo Holse (St. Louis), Rick van Drongelen (Panathinaikos), Arbnor Muja (St. Truiden), Soner Gönül (Alagöz Iğdır FK), Zeki Yavru (Bursaspor), Lubomir Satka (Omonia Lefkoşa), Ali Tarkan (Kiralık - Ağrı 1970 Spor), Cherif Ndiaye (Kiralık - PAOK), Emre Köroğlu (Kiralık - Zonguldak Spor), Eylül Değirmenci (Kiralık - M. Yeşilyurt SK), Muhammet Özbaşkıcı (Kiralık - Sakaryaspor), Franck Atoen (Kiralık - USL Dunkerque), Antoine Makoumbou (Kiralık - Sampdoria), Richie Omorowa (Kiralık - Utrecht U21), Cheick Tidiane Diabate (Kiralık - NK Rudes), Olivier Ntcham (Sözleşme sonu), Alper Efe Pazar (Sözleşme sonu), Toni Borevkovic (Kiralık - Vitoria SC)