İstanbul'un uluslararası ve etaplı ilk ve tek bisiklet turu Tour of İstanbul 4'üncü kez start aldı. 165 kilometre uzunluğundaki ilk etabın galibi sürprize imza atan TotalEnergies takımından Baptiste Vadic oldu. Tour of İstanbul'da ikinci etap 4 Eylül Cuma günü Şile'de yapılacak.

İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun koordinasyonunda; T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde, T.C. İstanbul Valiliği, Fatih Belediyesi başta olmak üzere ilçe belediyeleri ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) ve Shimano'nun destekleriyle ilk etap Silivri-Çatalca arasında gerçekleştirildi.

Gün sonunda ise Silivri-Çatalca parkurunda beklenen sprint finişi gerçekleşti. Fransız takımı Totalenergies sporcusu Baptiste Vadic parçalara bölünen peloton içerisinden sprint galibiyetini aldı. İtalyan ekibi Solution Tech NIPPO Rali'den Alexandre Balmer ikinci ve Artëm Fofonov (XDS Astana Development Team) üçüncü olarak podyumunu oluşturdular.

YARIŞ BU YIL DA WORLD TEAM KATILIMI İLE GERÇEKLEŞTİ

UCI (Uluslararası Bisiklet Birliği) takviminde 2.1 Tour of İstanbul'a 10 ülkeden Belçika'nın köklü World Team ekibi Lotto Intermarché de dahil, 5'i Pro Team, 10'u Continental Team olmak üzere toplam 16 takım katıldı. Yarış öncesinde gerçekleştirilen imza seremonisinin ardından Silivri-Çatalca etabında 107 sporcu pedal çevirdi.

Tour of İstanbul 2026'nın startı Silivri Kaymakamı Murat Eren, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Türkiye Bisiklet Federasyonu Genel Sekreteri Mehmet Sedat Fırat ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Onur Şahin tarafından verildi.

TOTALENERGIES TOUR OF İSTANBUL'U SEVİYOR

Fransız Pro Team TotalEnergies, Tour of Istanbul ile adeta özdeşleşen bir performans sergiliyor. Ekip, yarışa katıldığı ilk yıl 2024'te sprinter Emilien Jeannière ile hem ilk gün etap galibiyetini elde etti hem de puan klasmanını lider tamamladı. Geçtiğimiz sezon ise Jeannière üç etapta ikinci sırayı alarak yine puan klasmanı zaferine uzandı. 2024'te ayrıca ekip, genel klasmanda adından söz ettirdi: Mathieu Burgaudeau, Şile etabını kazanarak turun genel klasman şampiyonluğuna da ulaştı.

TotalEnergies bu yılki organizasyonda da güçlü bir başlangıç yaptı. Fransız ekip, Baptiste Vadic ile ilk gün etap galibiyetine ulaşarak Tour of Istanbul'daki başarılı geçmişine bir yenisini daha ekledi.

MAYOLAR SAHİPLERİNİ BULDU: MUSTAFA TEKİN YEŞİL FORMADA

Tour of Istanbul'un zorlu ilk etabının ardından liderlik formaları da sahiplerini buldu.

Etabı kazanan Baptiste Vadic, genel klasman lideri olarak turuncu formayı sırtına geçirdi. Fransız bisikletçi en iyi sprinter forması maviyi de kazanarak güne çifte mayoyla imza attı.

Etapta üçüncülüğünü elde eden 21 yaşındaki Artëm Fofonov ise beyaz formanın, yani en iyi genç sürücü sıralamasının ilk sahibi oldu.

Ancak günün en çok konuşulan gelişmesi podyumda yaşandı: Mustafa Tekin'in tırmanış prim kapısındaki performansıyla hak ettiği yeşil formayı omuzlarına geçirmesi, Türk bisikletseverlerden büyük alkış aldı. Tekin'in yeşil formayla podyuma çıkması, turun ilk gününde Türk taraftarları için gururlu bir an olarak hafızalara kazındı.

Dereceye giren sporculara ödülleri; Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Metin Cengiz, Türkiye Bisiklet Federasyonu Genel Sekreteri Mehmet Sedat Fırat ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Onur Şahin tarafından takdim edildi.

İKİNCİ ETAP ŞİLE'DE

İlk gününde büyük heyecana sahne olan Tour of İstanbul'da ikinci etap yarın Şile'de yapılacak. Saat 10.50'de başlayacak etapta sporcular 149.9 kilometrelik parkurda ter dökecek.