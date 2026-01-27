Suna’nın Kızları, Çocukları Destekleyen Mahalleler kapsamında; çocukların fiziksel, bilişsel, sosyal-duygusal gelişimsel ihtiyaçlarını bütünsel bir perspektifle ele alan, hak temelli ve bilimsel bulgulara dayalı Bütünsel Gelişim Öğretmen Eğitimi Programı’nın (BÜTGEP) ilk aşamasını Antalya’da tamamladı. T.C. Şanlıurfa Valiliği iş birliği ve Şanlıurfa İl Millî Eğitim Müdürlüğü’nün desteği ile hayata geçirilen programa Şanlıurfa’da görev yapan 26 gönüllü öğretmen katıldı.

Suna’nın Kızları, T.C. Şanlıurfa Valiliği işbirliği ile yürütülen Çocukları Destekleyen Mahalleler çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Suna’nın Kızları’nın Okul Odaklı Çözüm Topluluğu katılımcılarından Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV), Köy Okulları Değişim Ağı (KODA), Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV), bağımsız uzman Dr. Barış Sarısoy ve Dr. Sanem Bülbül Hüner’in katkılarıyla geliştirilen BÜTGEP’in pilot uygulamasının ilk aşaması tamamlandı.

Okulun dönüştürücü rolünü merkeze alan eğitim modeli BÜTGEP, Çocukları Destekleyen Mahalleler çalışmaları içinde; öğretmenler aracılığıyla çocukların hayatına dokunan ve uzun vadede çocukların iyi oluşunu güçlendirmeyi hedefleyen bir model olarak tasarlandı.

Öğretmenlerin çocukları çok yönlü gelişim alanlarıyla birlikte değerlendirebilecekleri bir pedagojik yaklaşım kazanmalarını desteklemeyi hedefleyen BÜTGEP; “çocuk algısı ve hakları”, “çocuk katılımı ve çocuk odaklı iletişim “bilişsel gelişim ve öğrenme”, “ergenlikte fiziksel değişiklikler ve gelişim” ile “sosyal-duygusal öğrenme becerileri ve okulda bütünsel gelişim kültürünün sağlanması” olmak üzere beş temel gelişim alanını merkeze aldı.

Algılanan ve Öğrenen Çocuk konuları ele alındı

Şanlıurfa’da görev yapan 26 gönüllü öğretmenin katıldığı programın ilk aşamasında, “Algılanan Çocuk” ve “Öğrenen Çocuk” başlıkları ele alındı. Öğretmenlerle çocukluk algısı, çocuk hakları ve çocuk katılımının sınıf kültürüne yerleştirilmesi üzerine çalışmalar yürütülürken; güvenli, kapsayıcı ve katılımcı iletişim yaklaşımlarına odaklanıldı. Program kapsamında ayrıca katılımcı öğretmenlerin beyin temelli, aktif ve farklılaştırılmış öğrenme yöntemlerinin deneyimlemesi sağlanarak sınıf pratiğine aktarımına yönelik uygulama örnekleri paylaşıldı.

Haziran ayında gerçekleştirilecek ikinci aşamada ise “Büyüyen, Değişen ve Gelişen Çocuk” ile “Okulda Bütünsel Çocuk Gelişim Kültürü Oluşturmak” başlıkları altında; fiziksel gelişim ve değişim, sosyal-duygusal öğrenme ve çocukların iyi oluşunu merkeze alan sürdürülebilir okul uygulamalarına odaklanılacak.