Bugün saat 16.00'da gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra, Sudan'daki güncel gelişmeler, ülkedeki insani durum ve bölgesel istikrarın sağlanmasına yönelik atılabilecek adımlar ele alınacağı bildirildi.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah Abdulrahman El-Burhan'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 25 Aralık 2025 tarihinde Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirecek.

