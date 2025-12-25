Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi ile yaptığı telefon görüşmesinde, uçak kazasında hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı ve beraberindeki heyet için başsağlığı dileklerini iletti.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin açıklama, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Libya Genelkurmay Başkanı ve beraberindeki heyetin yaşamını yitirdiği uçak kazası nedeniyle el-Menfi'ye başsağlığı dileklerini iletti. Erdoğan, enkaz bölgesinde yürütülen çalışmaların aralıksız şekilde sürdüğünü de ifade etti.

İki ülke arasındaki ilişkilere de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Libya'nın dost ve kardeş iki ülke olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin Libya'ya gerekli her türlü desteği vermeye devam edeceğini belirtti. Görüşmede, Türkiye-Libya ilişkilerinin mevcut güçlü yapısının korunması ve geliştirilmesine yönelik kararlılık mesajı da öne çıktı.