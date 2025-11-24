SUBU Sakarya Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarafından kurulan İnşaat Teknikerleri Topluluğu, ilk tanışma etkinliğinde hedeflerini açıklayarak sektöre güçlü bir giriş yapma mesajı verdi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBU) Sakarya Meslek Yüksekokulu'nda inşaat sektörüne adım atmaya hazırlanan öğrencilerin bir araya gelmesiyle kurulan İnşaat Teknikerleri Topluluğu, ilk tanışma etkinliğini gerçekleştirdi. Topluluk, öğrencilerin teori ile pratiği birleştirebileceği bir ortam oluşturmayı hedefliyor.

Düzenlenen tanışma etkinliğinde topluluk temsilcileri, kısa ve uzun vadeli planlarını diğer öğrencilere aktararak sektöre donanımlı bir şekilde adım atmak istediklerini vurguladı. Üniversite ortamında tecrübe ve bilgi birikimini bir arada sunmayı amaçlayan öğrenciler, topluluğun hızla büyüyeceğini ifade etti.

Topluluk sunumunda hedeflerini 'Topluluğumuz çok yeni ama hedeflerimiz net.' sözleriyle özetledi. Üniversite genelinde bilinirliği artırmak, İnşaat Teknikerleri Odası'nın kurulması için ilk adımları atmak, teknik eğitimler düzenlemek, sektörden deneyimli isimleri öğrencilere konuk etmek ve teknik gezilerle sektörü yakından takip etmek topluluğun öncelikli hedefleri arasında yer aldı.

Açıklamada, 'Küçük adımlarla devasa işler yapmak istiyoruz' diyen İnşaat Teknikerleri Topluluğu, Türkiye'deki tüm inşaat teknikeri bölümlerine örnek olmayı ve mesleğin onurunu korumayı amaçladıklarını belirtti. Topluluk, sektörde dinamik, bilgili ve yön gösteren bir nesil yetiştirmeyi hedeflediklerini açıkladı.