Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin ilkokul öğrencilerine yönelik başlattığı beslenme desteğine rekor başvuru geldi. Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, başvuruların eğitim öğretim yılı sonuna kadar uzatılması talimatını verdi.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun 'Şehrimizde hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek, okulda boynu bükük kalmayacak' vizyonuyla kent genelinde hayata geçirdiği beslenme desteği yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Daha önce son başvuru tarihi 27 Şubat 2026 olarak açıklanan sosyal yardım projesinin müracaat takvimi yoğun ilgi üzerine uzatıldı. Başkan Çavuşoğlu'nun talimatı ile birlikte, ihtiyaç sahibi ailelerin eğitim öğretim yılı sonuna kadar projeden yararlanabilmesinin önü açıldı.



Müracaatlar www.denizli.bel.tr'de



Denizli genelinde tüm ilkokul öğrencilerini kapsayacak şekilde genişletilen beslenme desteği müracaatları www.denizli.bel.tr adresindeki 'Başvurular' sekmesi ile https://apps.denizli.bel.tr/okulbeslenmeyardimibasvuru/ adresinden online olarak devam ediyor. Başvurusu onaylanan ihtiyaç sahiplerinin beslenme kolileri Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından adreslerine kadar teslim ediliyor.



'Kapımızı açık tutuyoruz'



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Denizli'de hiçbir çocuğun okulda imkansızlıklar nedeniyle mahcup hissetmesine müsaade etmeyeceklerini vurguladı. Türkiye'ye örnek uygulama ile ne kadar doğru ve yerinde bir proje hayata geçirdiklerinin görüldüğünü belirten Başkan Çavuşoğlu, 'İhtiyacı olan her bir evladımıza ulaşana dek kapımızı açık tutuyoruz. Tüm imkanlarımızı sosyal adalet ve dayanışma için seferber etmeye devam edeceğiz. Denizli'de hiç kimse kendini yalnız hissetmeyecek' ifadelerini kullandı.