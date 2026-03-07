Keşan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mahmut Demirkan, yeni trafik kanununa göre araç tescil işlemlerinde yeni dönemi başladığını belirten yazılı bir açıklama yayınladı.

ERDOĞAN DEMİR

EDİRNE (İGFA) - Keşan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mahmut Demirkan, 'Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı'nın son düzenlemelerine göre, araç satış, devir ve tescil işlemlerinde cezai müeyyidelerle karşılaşmamak için aşağıdaki kurallara dikkat edilmesi gerekmektedir:

3 İŞ GÜNÜ KURALINA DİKKAT!

Elektronik Tescil Zorunluluğu: Araç satışı yapan ve elektronik sistem üzerinden tescil yetkisi olan kişiler, satış tarihinden itibaren 3 (üç) iş günü içerisinde tescil işlemini tamamlamak zorundadır.

Bayi Bildirimleri: Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliği arasındaki çalışma sonucunda, bayiler üzerinden yapılan tescil işlemleri de sıkı takip altına alınmıştır.

AĞIR PARA CEZASI UYGULANACAK!

Yapılan denetimlerde tescil zorunluluğuna aykırılık tespit edilmesi durumunda; KTK 22/b maddesi uyarınca 198.324 TL tutarında idari para cezası uygulanacaktır.

ARAÇLARIN MİRASÇILAR ADINA TESCİLİ (MADDE 20)

Tescil Yükümlülüğü: Araç sahibinin vefat etmesi durumunda, mirasçıların söz konusu aracı kendi adlarına tescil ettirmeleri zorunludur.

Yasal Süre: Mirasçılar için belirlenen tescil süresi 90 gündür.

İdari Yaptırım: Belirtilen 90 günlük süre içinde tescil işleminin yerine getirilmemesi halinde, Karayolları Trafik Kanunu'nun 20/1-f maddesi uyarınca 3.000 TL idari para cezası uygulanır.

Trafikten Men: Araç, mirasçılar adına tescil işlemi tamamlanıncaya kadar trafikten men edilir.

Denetim Uyarısı: Trafik denetimlerinde, ölüm tarihinin üzerinden 90 gün geçmiş olan araçlar için sistemsel uyarı verilir.

TESCİL VE PLAKA ZORUNLULUĞU

Araçların tescil belgesi ve tescil plakası alınmadan karayoluna çıkarılması yasaktır.

Karayolunda sürülmesi için ancak tescil belgesi ve plakası ya da 'C' geçici trafik belgesi alınmış olmalıdır.

YAPTIRIMLAR (CEZALAR)

Kurala aykırı hareket eden sürücülere 46.000 TL idari para cezası uygulanır.

Eksiklik giderilinceye kadar araç trafikten men edilir.

Araç trafikten çekili ise, çekilme tarihinden itibaren tescil kaydı açılır ve vergi dairesine sistem tarafından otomatik bildirim yapılır.

ÖZEL DURUMLAR VE İSTİSNALAR

İzin Belgesi (ek-33/A): Trafik kolluğunca izin belgesi düzenlenmesi halinde, araç karayolunda sürülmeden bir çekici/kurtarıcı vasıtasıyla götürülebilir.

Bayi Satışları: Bayilerin satışını yaptığı ve ilk tescili elektronik ortamda gerçekleştirilen araçların, tescil belgesi/geçici trafik belgesi ve tescil plakası alınmadan karayolunda kullanılması yasaktır.

Trafikten Çekili Araçlar: Trafikten çekili olduğu halde aracın karayolunda kullanılması yasaktır.' ifadelerini kullandı.