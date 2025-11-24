İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin anaokulunda eğitim alan Başak Köse, 25 yıl sonra aynı kurumda öğretmen olarak görev yapmaya başladı. Köse, 'Yıllar önce öğrencisi olduğum yerde öğretmenlik yapmak gurur verici' dedi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Çocuk Etkinlik Merkezleri, yıllar içinde binlerce çocuğa eğitim kapısı açarken, bu merkezlerde büyüyen çocuklardan biri mesleğine yine aynı çatıda başladı.

Başak Köse, 1999 yılında henüz 4 yaşındayken Gaziemir Nene Hatun Anaokulu'nda eğitim aldı. Aradan geçen 25 yılın ardından Köse, artık Yuvamız İzmir Gaziemir Çocuk Etkinlik Merkezi'nde öğretmen olarak görev yapıyor.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla 1980'den bu yana okul öncesi hizmeti sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yuvamız İzmir merkezleri aracılığıyla hem çocukların hem öğretmenlerin hayatına dokunmaya devam ediyor. Bu merkezlerden yetişen Başak Köse'nin yıllar sonra aynı yerde görev yapmaya başlaması ise kurumda memnuniyet ve heyecan yarattı.

Köse, çocukluk yıllarına ait fotoğrafları hâlâ sakladığını belirterek duygularını şu sözlerle dile getirdi:

'4 yaşındayken geldiğim okulda bugün öğretmen olmak hayal gibi. Öğretmenimi çok seviyordum ve onunla geçirdiğimiz zamanları hep hatırlıyordum. Çocuklara olan sevgim de eklenince yıllar sonra kendimi yine burada buldum. 'Aynı okulda mısın?' diye soranlar oluyor, inanamıyorlar. O yılların öğretmenleriyle şimdi iş arkadaşıyız. Bu durum benim için hem gurur hem büyük bir heyecan kaynağı.'

Öğretmenliğin en kutsal meslek olduğunu vurgulayan Köse, tüm meslektaşlarının 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.