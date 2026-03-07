Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, hem profesyonel sporcuları hem de vatandaşları Avlu Yaşam Merkezi'nde 'Harita elinde, hedef önünde' sloganıyla 'Gece Oryantiringi'nde bir araya getiriyor.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Gece Oryantiringi' çocuk, kadın ve erkek yarışmacılarla dört farklı yaş grubunun katılımıyla gece gerçekleştirilecek. Katılımcılar kafa lambaları veya fenerler kullanarak ellerindeki haritalar ile kontrol noktalarını ziyaret etmeye çalışacak.

HER ÇOCUĞA 1 MADALYA

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Avlu Yaşam Merkezi'nde düzenlenen 'Gece Oryantiringi' ile şehrin kalbinde spor ve heyecan dolu bir etkinlik yaşanacak. Vatandaşlar ve profesyonel sporcular olmak üzere 2 ayrı harita hazırlanan yarışmada katılımcılar, ipuçlarını bulup haritaları tamamlamaya çalışacak. Kadın ve erkek kategorilerinde ilk 3 e giren katılımcılara çeşitli hediyeler dağıtılırken çocuk katılımcılar da unutulmadı. Toplamda 24 katılımcıya hediye ve madalyaların dağıtılacağı yarışmaya başvuran her çocuk katılımcı için de hatıra madalyası takdim edilecek.

FARKLI BİR DENEYİM SUNACAK

Harita okuma becerilerini zorlayan ve katılımcılara farklı bir deneyim sunacak olan oryantiring için başvurular https://basvur.balikesir.bel.tr/Oryantiring adresinden gerçekleştirilecek. Avlu Yaşam Merkezi Kent Konseyi Fuaye Alanı'nda başlayacak olan oryantiring 10 Mart Salı akşamı gerçekleştirilecek. Saat 20.30'da haritaların dağıtılmasının ardından 21.00'de başlayacak olan yarışma ipuçlarının bulunarak haritaların tamamlanmasının ardından Kent Konseyi Fuaye Alanı'nda sona erecek. Katılımcıların el feneri ve baş üstü lambaları gibi ekipmanları kendilerinin getirmesinin gerekli olduğu yarışmanın hemen ardından ödül töreni gerçekleştirilerek katılımcılara hediyeleri takdim edilecek.