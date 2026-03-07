Bursa Büyükşehir Belediyesi, kadınların haklarına ilişkin bilgiye erişimini artırmak ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla önemli bir iş birliğine imza attı.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, kadınların toplumsal yaşamda daha güçlü bir şekilde yer almalarını desteklemek amacıyla yürüttüğü çalışmalarına 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bir yenisini daha ekledi. Türkiye'de uzun yıllardır uygulanan Kadının İnsan Hakları Eğitimi Programı (KİHEP)'in Bursa'da daha fazla kadına ulaşması hedefiyle Büyükşehir Belediyesi ile Kadının İnsan Hakları Derneği arasında iyi niyet sözleşmesi imzalandı.



Gerçekleştirilen iş birliği kapsamında Kadının İnsan Hakları Eğitimi Programı (KİHEP)'in, belediye bünyesinde görev yapan program eğiticileri tarafından yürütülmesinin planlandığı belirtildi. Böylece kadınların insan hakları konusunda bilgi ve farkındalıklarının artırılması, kadınlar arasında dayanışmanın güçlendirilmesi ve yerelde kadınların güçlenmesine katkı sağlanması amaçlandı.



İmza töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kadınların toplumsal hayatta eşit ve güçlü bir şekilde yer almasının önemine dikkat çekti. Başkan Bozbey, kadınların haklarını bilmesinin ve bu hakları savunabilmesinin toplumsal gelişimin en önemli unsurlarından biri olduğunu belirterek, Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak kadınların güçlenmesine yönelik çalışmaları kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.



Kadının İnsan Hakları Eğitimi Programı (KİHEP) kapsamında kadınlar 16 hafta boyunca haftada bir gün düzenlenen oturumlarda bir araya gelecek. Oturumlarda kadının insan hakları, anayasal ve medeni haklar, kadına yönelik şiddet ve şiddete karşı stratejiler, ekonomik haklar, iletişim, toplumsal cinsiyet rollerine duyarlı çocuk eğitimi, çocuk hakları, doğurganlık hakları, kadın ve siyaset ile kadın hareketi gibi konularda eğitimler ve grup çalışmaları gerçekleştirilecek. Bu süreçte kadınların haklarını daha yakından tanımaları ve birbirleriyle dayanışma içinde güçlenmeleri hedefleniyor.