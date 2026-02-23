Helal Akreditasyon Kurumu (HAK), Türkiye'de helal ürün ve hizmetlerin güvenliğini sağlarken, 2025 itibarıyla kapsamını gıda dışı sektörlere de genişletti. Kurum, tek bir helal belgesiyle uluslararası ticaretin önünü açmayı hedefliyor.

ANKARA (İGFA) - Helal Akreditasyon Kurumu (HAK), Türkiye'de helal ürün ve hizmet ticaretinde güvenin merkezi olarak faaliyet gösteriyor.

Kuruma bugüne kadar yapılan 227 başvurudan 128'i akredite edilirken, 70'in üzerinde başvuru asgari şartları karşılamadığı için olumsuz sonuçlandı. HAK akreditasyonları sayesinde 2 bin 500'den fazla işletmenin helal belgesi güvence altına alındı, üretim ve belgelendirme süreçlerinde disiplin sağlandı, tüketici güveni artırıldı.

Başlangıçta yalnızca gıda ürünlerini kapsayan HAK akreditasyonu, 2025 yılında kapsam genişletme çalışmalarıyla yemek sunumu, gıda ambalajı, kozmetik, turizm, lojistik ve konaklama sektörlerini de içine aldı. Ayrıca, laboratuvar akreditasyonu uygulamasıyla ürünlerin sağlık, hijyen, güvenlik ve kalite standartlarının dini kurallara uygunluğu tarafsız laboratuvar analizleriyle doğrulanıyor.

İthal ürünlerde helal işaretlerinin denetimi de sıkılaştırılıyor. Hazırlıkları süren yeni İthalat Tebliği ile HAK akreditasyonu olmayan kuruluşlar tarafından düzenlenen belgelerle ithalat yapılamayacak, böylece tüketici korunacak ve sistemde güven standardı yükseltilecek.

HAK, uluslararası alanda tek bir helal belgesiyle ticaret yapılmasını sağlayacak çalışmalara da öncülük ediyor. Kurum, İslam İşbirliği Teşkilatı'na bağlı Helal Akreditasyon Kurumları İslamî Forumu (IFHAB) kuruluş sürecinde aktif rol aldı. IFHAB devreye girdiğinde helal belgelerinin karşılıklı tanınması sağlanacak, mükerrer belgelendirme ihtiyacı azalacak ve İİT üyesi ülkelerde pazara giriş kolaylaşacak.

Aynı zamanda HAK, helal kalite altyapısı eğitim merkezi olarak da faaliyet gösteriyor. SMIIC standartları çerçevesinde bugüne kadar 70 eğitim programı düzenleyen kurum, 35 ülkeden 1.600'den fazla profesyonele eğitim verdi. Eğitimlere gıda, ziraat, veteriner, kimya ve ilahiyat alanlarından uzmanlar katılıyor ve verilen sertifikalar uluslararası geçerlilik taşıyor.

HAK'ın çalışmaları, Türkiye'nin helal ürün ve hizmetlerde güvenilirliği artırmasının yanı sıra ihracat odaklı ekonomiye katkı sağlıyor ve küresel ölçekte helal ticaretin önünü açıyor.