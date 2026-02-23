Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin tarımsal üretime yönelik desteğinden büyük memnuniyet duyduklarını dile getiren Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu ve Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş, 'Türkiye'de en çok kırsala, çiftçiye yardım eden belediye, Kayseri Büyükşehir Belediyesi' dedi.

KAYSERİ (İGFA) - Çiftçi dostu Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile tarımsal üreticinin en büyük destekçisi olmayı sürdüren Büyükşehir'in, kırsal bölgelerdeki ulaşımdan altyapıya, sulama, tohum, tesis, canlı hayvan dağıtımı gibi tarımsal üretim desteklerine kadar yaptığı katkılar, çiftçi ve besicilerin memnuniyetini kazanmayı sürdürüyor.

Tarım ve hayvancılığa sağlanan desteklerden bahsederek, söz konusu hizmet ile desteklerden son derece memnuniyet duyduklarını ifade eden Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu ve Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Güneş, Türkiye'de en çok kırsal kesime destek olan belediyenin Kayseri Büyükşehir Belediyesi olduğunu dile getirerek Başkan Büyükkılıç ve Büyükşehir'e teşekkür etti.

Güneş, yaptığı açıklamasında, bu sene Büyükşehir Belediyesi'nin çiftçilere ne vereceği, hangi tohumları vereceği ve ne şekilde destek olacağına yönelik istişarede bulunmak için bir araya geldiklerini dile getirerek, 'Biz hep şunu diyoruz, belediyeler bundan 10-15 sene önce kaldırım yapar, sadece otobüs işletir, su getirir diye bilirdik. Ama öyle değilmiş. Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Bey, Allah razı olsun, bizim tüm tohum ihtiyaçlarımızı, fakir fukara çiftçilerimize koyun, kuzu dağıtımı, arı dağıtımı, arazi yollarımızı ve geçişlerdeki koruge borularını, köylerimizde sıcak asfalt yapımı başladı. Yani hiç akla, hayale gelmeyecek şekilde bir hizmet etmeye başladı' diye konuştu.

Türkiye'de, kırsal kesimlere ve tarımsal üretime en çok destek veren belediyenin Kayseri Büyükşehir olduğuna işaret eden Güneş, şunları dile getirdi: 'Türkiye'de en çok kırsala, çiftçiye yardım eden belediye, Kayseri Büyükşehir Belediyesi. Bundan dolayı kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederim. Biz ne zaman bir şey talep etsek tarımla ilgili, hayvancılıkla ilgili Allah razı olsun bizi hiç geri çevirmiyor.'