Katma değerli ihracat hedefleri doğrultusunda tekstil ve hazır giyim sektöründe inovasyon kültürünü kalıcı hale getirmeyi amaçlayan Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), TechXtile Challenge ve İnovasyon Ligi projeleriyle sektörün gelişimine katkı sağlamaya devam ediyor.

BURSA (İGFA) - Türkiye genelindeki Ar-Ge ve Tasarım merkezlerinin yanı sıra Tekstil ve Hazır Giyim İhracatçıları Birliği'ne üye olan tüm firmaların katılımına açık olan TechXtile İnovasyon Ligi, işletmelerin sadece üretim değil, pazarlamadan lojistiğe kadar tüm departmanlarını inovasyon potasına dahil ediyor.

Başvuru süreci devam eden program kapsamında düzenlenen çevrimiçi bilgilendirme toplantısında firmalarla bir araya gelen Program Koordinatörü Ufuk Batum, Türkiye'nin küresel rekabetteki yerini ancak 'kolektif akıl' ve 'inovasyon kültürüyle' koruyabileceğini vurguladı.

'İNOVASYONU TÜM BİRİMLER İÇİN RUTİN HALE GETİRMELİYİZ'

TechXtile Challenge ekosistemini sadece bir yarışma değil, iş birliği ortamı olan bir yapı olarak tanımlayan Ufuk Batum, yapının iki temel eksen üzerinde yükseldiğini belirtti. Batum, TechXtile Challenge Tasarım Yarışması ile girişimci projelerine odaklanıldığını, TechXtile İnovasyon Ligi ile de firmaların kurumsal yenilikçilik kapasitelerinin ölçümlendiğini ifade etti.

Sektörün içinden geçtiği dönüşüm sürecine de değinen Batum, 'Tekstil ve hazır giyim, Türkiye için istihdamdan katma değere kadar her alanda önemli bir niteliktedir. Bugün üretimin farklı coğrafyalara kaydığını, maliyetlerin ve küresel dengelerin sürekli değiştiğini görüyoruz. Ancak biz bu dalgalanmaların ötesine bakmak zorundayız. Coğrafi hareketlilikten bağımsız olarak bizi asıl güçlü kılacak olan şey; katma değerli ürünler, yenilikçi hizmetler ve teknoloji odaklı dönüşümdür. Hedefimiz inovasyonu sadece Ar-Ge birimlerinin kapalı kapıları ardında bırakmak değil; üretimin, tasarımın, satışın, hatta idari birimlerin de günlük rutini haline getirmektir. Şirketlerimizde bu bilinci tabana yaymak, ülkemizin uluslararası inovasyon ve rekabet endekslerinde daha üst sıralara çıkması için önemlidir.' dedi.

'FİRMALARIMIZ GÜÇLÜ İNOVASYON KAPASİTESİNE SAHİP'

TechXtile İnovasyon Ligi'nin temel amaçlarına da değinen Batum, Türkiye'nin tekstil inovasyon indeks değerini artırmak için şirketlerin organizasyonel ve operasyonel süreçlerini interaktif bir platformda buluşturduklarını belirtti. Birçok firmanın aslında çok güçlü inovasyonlar yaptığını ancak bunu sistemli bir şekilde dokümante etmediğini hatırlatan Batum, 'Amacımız bu yetkinlikleri görünür kılmak ve kurumsallaştırmaktır. Bir şirketimiz birden fazla alanda değer üretiyorsa, her projesi için ayrı başvuru yapabilir. Bizim için sınır koymak değil, yapılan inovasyonu dünyaya anlatmak önceliktir.' dedi.

Şirketlerin inovasyon kapasitesini desteklemeyi ve proje bazında ödüllendirmeyi amaçlayan programda alanında uzman jüri üyelerince yapılacak değerlendirmelerin ardından 26 Mart 2026 tarihinde düzenlenecek törenle, İnovasyon Ligi'nin ilk 10 firması, sektör şampiyonları ve TechXtile Challenge Tasarım Yarışması finalistleri ödüllerine kavuşacak.