Mobilya, kâğıt ve odun dışı orman ürünleri sektörleri 2026 yılında uluslararası pazarlarda yoğun bir tanıtım ve pazarlama programı yürütecek.

İZMİR (İGFA) - Mobilya, kâğıt ve odun dışı orman ürünleri alt sektörlerini bünyesinde toplayan Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (EMKOÜİB), 2026 yılında ihracatını 1 milyar dolara yükseltmek amacıyla yoğun ve stratejik bir faaliyet takvimi oluşturdu.

EMKOÜİB, 2026 yılı boyunca gerçekleştireceği uluslararası organizasyonlarla sektörlerin küresel pazarlardaki etkinliğini artırmayı ve ihracatta 1 milyar dolar hedefini aşmayı amaçlıyor.

2026 yılı boyunca Birlik bünyesinde; milli katılım fuar organizasyonları, sektörel ticaret heyetleri, UR-GE projeleri, tasarım yarışmaları, çalıştaylar, workshoplar ve panel programlarıyla firmaların uluslararası pazarlardaki etkinliğinin artırılması hedefleniyor.

Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Fuat Gürle, 2026 yılı programının sektörün tüm alt alanlarını kapsayacak şekilde hazırlandığını belirterek, 'Mobilya, kâğıt ve odun dışı orman ürünleri sektörlerini kucaklayan kapsamlı bir etkinlik takvimi oluşturduk. 2026 yılı içerisinde 3 fuarda milli katılım organizasyonu, sektörel ticaret heyetleri, tasarım yarışmaları, UR-GE projeleri kapsamında alım heyetleri ile çalıştay ve panelleri gündemimize aldık' dedi.

2025 yılında Birlik bünyesinde toplam ihracatın 915 milyon dolara ulaştığını vurgulayan Gürle, 'Kâğıt mamulleri ihracatımız 558 milyon dolar, odun dışı orman ürünleri ihracatımız yüzde 3 artışla 122 milyon dolar oldu. Bu alanda Türkiye ihracatının yüzde 68'i Ege Bölgesi'nden gerçekleştirildi. Mobilya sektöründe ise Birliğimiz üzerinden yapılan ihracat 203 milyon dolar seviyesinde kaydedildi. 2026 yılında gerçekleştireceğimiz pazarlama faaliyetleriyle 1 milyar dolar barajını aşmayı hedefliyoruz.' diye konuştu.

KÂĞIT SEKTÖRÜNDE GÜÇLÜ İHRACAT PROGRAMI

Kâğıt mamulleri sektörünün 558 milyon dolarlık ihracatla EMKOÜİB'in toplam ihracatında önemli bir paya sahip olduğunu belirten Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Ferit Kora, sektörün büyüme hedeflerine yönelik yoğun bir program hazırlandığını ifade etti.

Kora, 2026 yılında kâğıt sektörüne yönelik iki fuarda milli katılım organizasyonu gerçekleştireceklerini belirterek, 'EMKOÜİB olarak Türkiye Milli Katılım Organizasyonu düzenlemek üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kâğıt, temizlik kâğıtları, hijyen ürünleri, nonwoven, geri dönüşüm teknolojileri ve ambalaj sektörlerini kapsayan fuarın, firmalarımıza Orta Doğu ve Körfez pazarında yeni ihracat fırsatları sunacağına inanıyoruz.' dedi.

Kora ayrıca, Avrupa pazarına yönelik ikinci milli katılım organizasyonunun ise 11-12 Kasım 2026 tarihlerinde Londra'da düzenlenecek Paper & Tissue Show London olacağını ifade etti.

2026 yılı programında ayrıca ThinkPack Ambalaj Tasarım Çalıştayı da yer alacak. Çalıştay, Design2Prototype'da olduğu gibi çalıştay; tasarımcılar, öğrenciler ve sektör profesyonellerini kâğıt ve karton ambalaj çözümleri odağında bir araya getiren yeni bir çalışma alanı sunacaktır. Yaşar Üniversitesi ve Ege İhracatçı Birlikleri iş birliğinde yürütülen program, genç tasarımcıların gerçek sektör ihtiyaçlarıyla doğrudan temas kurmasını sağlarken sürdürülebilir, yenilikçi ve üretilebilir ambalaj çözümlerinin geliştirilmesini hedefleyerek tasarımın üretim süreçlerine doğrudan entegre edildiği uygulamalı bir model ortaya koyacaktır.

MOBİLYA SEKTÖRÜ LAS VEGAS'TA VİTRİNE ÇIKACAK

Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Hikmet Güngör, mobilya ve iç mekân sektörünün önde gelen organizasyonlarından HD Expo Las Vegas Fuarına, 5-7 Mayıs 2026 tarihlerinde Türkiye Milli Katılım Organizasyonu düzenleyeceklerini açıkladı. Güngör, 'Firmalarımızın ABD pazarındaki görünürlüğünü artırmayı, proje bazlı iş birliklerini geliştirmeyi ve Türk mobilya sektörünün tasarım ve kalite gücünü uluslararası alanda daha etkin şekilde tanıtmayı hedefliyoruz' dedi.

Türk mobilya sektörünün dünya genelinde en çok ihracat yapan ilk 5 ülke arasına girmesi için çalıştıklarını belirten Güngör, 2026 yılı programında stratejik pazarlara yönelik ticaret heyetlerinin de yer aldığını söyledi. Güngör ayrıca tasarım odaklı ihracat vizyonu doğrultusunda VI. Ezber Bozan Tasarım Yarışmasının da 2026 yılında düzenleneceğini ifade etti.