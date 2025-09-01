Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, kentteki su kaynaklarının korunması için büyük bir hassasiyetle çalışmalarını sürdürüyor.ANTALYA (İGFA) - Antalya’nın en önemli karstik su kaynaklarından biri olan Kırkgöz’de, ASAT’ın kontrolünde Büyükşehir ekipleri tarafından temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü, hem içme-kullanma suyu temin sahalarında hem de ekolojik açıdan öneme sahip sulak alanlarda düzenli izleme, bakım ve çevresel koruma faaliyetlerine devam ediyor. Kırkgöz’de doğrudan içme-kullanma suyu temini yaptığı alan olmamasına rağmen bölgede temizlik desteği sağlayarak doğal kaynaklara sahip çıkmayı sürdürüyor. Bu süreçte ilgili bakanlıklar, yerel yönetimler ve kolluk kuvvetleriyle iş birliği içinde hareket eden ASAT, su kaynaklarının halk sağlığına uygun ve sürdürülebilir biçimde yönetilmesi için yoğun mesai harcıyor.

KIRKGÖZ GÖLETİ İÇME SUYU ŞEBEKESİYLE BAĞLANTILI DEĞİL

Kırkgöz, doğal göllenme alanı oluşturan, birden fazla gözden boşalım yapan ve yeraltı sularını besleyen önemli bir su kaynağı olarak biliniyor. Bu alan, 2009 yılında yayımlanan Resmî Gazete ilanıyla “Mutlak Koruma Alanı” olarak tanımlanmış durumda. ASAT’ın içme suyu temin sahası ise Kırkgöz’ün güneybatısında yer alan Termessos Kuyu Sahası’nda bulunuyor. Bu nedenle Kırkgöz Sulak alanı ile kentteki içme suyu şebekesi arasında doğrudan bir bağlantı bulunmuyor.