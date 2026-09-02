Style3D, üretken yapay zeka, 3D teknolojisi ve yapılandırılmış ürün verilerini bir araya getirerek moda ekiplerinin fikirlerden tasarım, geliştirme, içerik ve üretim aşamalarını kapsayan entegre iş akışlarına geçmelerine yardımcı olur.

İSTANBUL (İGFA) - Bunun bir örneği, Style3D Research'ün Zhejiang Üniversitesi, Şanghay Jiao Tong Üniversitesi ve Zhejiang Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile birlikte geliştirdiği GarmageNet'tir. ACM Transactions on Graphics dergisinde yayınlanan ve SIGGRAPH Asia 2025'te sunulan bu çalışma, moda ve yapay zeka alanındaki temel bir zorluğu ele almaktadır: 2D kalıpları 3D giysi formlarıyla birleştirmek.

Bu çerçeve, kalıp ana hatlarını, 3D geometriyi ve dikiş bilgilerini tek bir temsil altında bir araya getirir. Metin, eskiz, görsel, kalıp veya nokta bulutlarını girdi olarak kullanabilir; ardından yapılandırılmış varlıklar oluşturur, dikiş ilişkilerini yeniden yapılandırır ve tasarım keşfi, dijital numune oluşturma ve düzenleme amacıyla fiziksel simülasyonu başlatır. Girdileri kalıplar, dikiş ilişkileri ve simülasyonla birbirine bağlayarak GarmageNet, moda yapay zekasının izole bir görüntü oluşturma aracı olarak kalmak yerine, bağlantılı bir ürün geliştirme iş akışının parçası haline nasıl gelebileceğini ortaya koymaktadır.

GarmageNet, profesyonelce tasarlanmış 14.801 giysiden oluşan bir veri kümesi olan GarmageSet tarafından desteklenmektedir. Makaledeki değerlendirmelere göre GarmageJigsaw, dikiş noktası tespitinde yüzde 99,16 kesinlik (precision) ve yüzde 97,13 duyarlılık (recall) oranlarına ulaşmıştır. GarmageNet ise çalışmanın test koşullarında giysi başına yaklaşık sekiz saniyelik bir çıkarım (inference) süresiyle, 150 karmaşık kalıp üzerinde yüzde 91,41'lik bir simülasyon başlatma başarı oranı elde etmiştir.

Bu araştırma, Style3D'nin şekil değiştirebilen nesne simülasyonu, giysi deformasyonu, dijital kumaşlar ve yapay zeka destekli iş akışlarındaki köklü temellerini yansıtıyor. Kapsamlı ve özel bir Ar-Ge organizasyonuna sahip olan Style3D; SIGGRAPH, SIGGRAPH Asia, CVPR, NeurIPS ve 3DV gibi konferanslarda 30'dan fazla makale yayımlamıştır.

28 Temmuz 2026 itibarıyla Style3D, dünya çapında 58'i buluş patenti ve 12'si Avrupa ile ABD'de tescillenmiş olmak üzere 106 patente sahiptir ve onay bekleyen 155 buluş patenti başvurusu bulunmaktadır. Şirket ayrıca Almanya'da uluslararası bir Ar-Ge merkezi işletmektedir.

Style3D'nin yapay zeka ve 3D teknolojileri, halihazırda çeşitli müşteri iş akışlarında uygulanmaktadır. Alman erkek giyim markası OLYMP, 2D kalıpları, 3D simülasyonu, görselleştirmeyi ve dijital showroomları birbirine bağlamak için Style3D ve Assyst'i kullanmaktadır. Şirket, stilleri haftalar yerine günler içinde geliştirdiğini, fiziksel numune sayısını azalttığını ve tasarım, satış ve üretim birimleri arasındaki iletişimi iyileştirdiğini belirtmektedir.

Style3D CEO'su Eric Liu'nun Just-style'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 'En önemli gelişme, yapay zeka ajanlarıdır. Farklı becerileri birbirine bağlamak için ajanları kullanıyoruz.' Style3D, yapay zeka ajanlarının ürün verilerini, 3D tasarımı, simülasyonu, içerik oluşturmayı ve üretim hazırlıklarını koordine edebildiği; insan ekiplerinin ise yaratıcı ve operasyonel sorumluluğu elinde tuttuğu, birbirine bağlı bir moda iş akışını geliştiriyor.