Günlük hayatı kolaylaştırmak üzere tasarlanmış ev robotik alanında dünya lideri ve 2026 yılının ilk yarısında Dünya'nın 1 Numaralı Robot Süpürge Markası olan Roborock*, 'Rocking Life with You' sloganını pekiştirerek IFA 2026 fuarına katılacağını duyurdu.

PRNewswire / BERLİN (İGFA) - Günlük hayatı kolaylaştırma felsefesinden yola çıkan Roborock, teknolojinin günlük hayatın gerçek ve dinamik anlarına sorunsuz bir şekilde uyum sağladığı, insan odaklı akıllı temizlik çözümlerine odaklanmaktadır. Kullanıcı ihtiyaçlarını ön planda tutan ürünlerin gelişmiş yapay zekası, arka planda sorunsuz bir şekilde çalışarak, insanların zamanlarını gerçekten önemli olan şeylere ayırabilmelerini sağlayan, otonom ve zaman kazandıran çözümler sunar.

Mühendislikte mükemmelliğe ve özenli tasarıma olan bu bağlılık, Roborock'a küresel bir lider konumunu kazandırmıştır. Roborock Başkanı Quan Gang şunları söyledi:

'Misyonumuz, günlük işleri otomatikleştirerek müşterilerimize zaman kazandırmaktır. Daha akıllı robotlar geliştirmek bir araçtır, amaç değildir. Ev işlerine harcanan her dakika, aileden, ilgi alanlarından ve kişisel mutluluktan çalınan zamandır. Müşteri odaklı yaklaşımımızı sürdürerek, küresel varlığımızı ve iş ortağı ağlarımızı güçlendirerek, teknolojik liderliğimizi, dünyanın dört bir yanındaki insanların günlük yaşamını kolaylaştıran, güvenilir ve kişiye özel çözümlere dönüştürüyoruz.'

SU BAKIMINDA YENİ BİR DÖNEM: ROBOROCK ROCKAQUA P1

Roborock, Berlin'deki IFA fuarında Roborock RockAqua P1'i tanıtmaktan büyük heyecan duyuyor; bu tanıtım, RockAqua serisinden gelen ilk havuz temizleyici ürün grubunun piyasaya sürülmesini temsil ediyor. Bu akıllı su altı robotu, havuz tabanını, duvarlarını, su seviyesini ve 15 cm derinliğe kadar olan sığ platformları eksiksiz bir şekilde temizleyerek karmaşık havuz yapılarını mükemmel bir şekilde temizleyecek şekilde tasarlanmıştır.

Güçlü 6.800 GPH emiş gücü, 180+70 μm çift filtreleme sistemine sahip 4 litrelik çöp sepeti ve 3,5 saate kadar çalışma süresi ile 3,5 saatlik hızlı şarj özelliğini bir araya getirir. Tek lensli kamera ile engellerden kaçınma, dinamik kir algılama ve Otomatik Su Hattı Park Etme özellikleriyle donatılmış RockAqua P1, karmaşık havuz şekillerine zahmetsizce uyum sağlayarak, cihazın kolayca çıkarılmasını ve bakımının yapılmasını sağlar.

Roborock RockAqua P1, Roborock'un havuz temizliği alanına girişini ve açık hava temizlik alanındaki yenilikçiliğinin en son genişlemesini temsil ediyor. Şirketin otonom navigasyon ve kir temizleme alanlarındaki uzmanlığını su ortamına taşıyan bu ürün, Roborock'un akıllı temizlik yeteneklerini havuz bakımına da genişletirken, manuel bakım ihtiyacını azaltıyor.

HER EŞİĞİ USTACA AŞMAK: ROBOROCK ROBOT SÜPÜRGE SERİSİ

Roborock Saros 20 Flow ve Roborock Qrevo Edge 3 Pro gibi amiral gemisi modeller, robotik hareket kabiliyetinin zirvesini temsil ediyor. Her iki model de 36.000 Pa gücündeki devasa bir HyperForce® emiş motoruyla çalışır; robotların 8,8 cm'ye kadar çift katmanlı eşikleri aşmasını sağlayan geliştirilmiş AdaptiLift® Chassis 3.0 özelliğine sahiptir ve RetractSense Navigasyon Sistemi ile donatılmıştır. Roborock Saros 20 Flow, zeminleri derinlemesine temizlemek için silindirli bir paspas kullanır. Roborock Qrevo Edge 3 Pro, son derece ince bir tasarıma sahiptir ve gelişmiş konum belirleme ve haritalama özellikleri sayesinde 7,95 cm'ye kadar alçak kanepelerin ve yatakların altından bile zahmetsizce geçebilmektedir.

TÜM EV İÇİN ÇOK YÖNLÜ GÜÇ: ROBOROCK F25 SERİSİ

Derinlemesine zemin yenileme işlerinde, yeni ıslak-kuru vakum modelleri rakipsiz bir performans sergiliyor. Roborock F25 Ultra Steam Gen 2, yüksek sıcaklıkta buhar ve sıcak suyla temizlemeyi bir araya getirerek inatçı, kurumuş lekeleri giderirken, gücünü farklı zemin koşullarına göre otomatik olarak ayarlar. Bunun yanı sıra, Roborock F25 Pro Turbo Combo, çok yönlü bir 5'i 1 arada sistem sunar; çıkarılabilir tahrik modülü ve değiştirilebilir başlıkları sayesinde, güçlü bir ıslak-kuru süpürgeden mobilyalar ve ulaşılması zor alanlar için yüksek performanslı bir kablosuz süpürgeye zahmetsizce dönüşür.

AKILLI DIŞ MEKAN YAŞAMI: ROBOROCK ROCKNEO Q2 LİDAR

'Rocking Life' deneyimini bahçeye taşıyan Roborock RockNeo Q2 LiDAR , profesyonel çim bakımını zahmetsiz hale getirmek üzere tasarlanmış bir robot çim biçme makinesidir. 800 m²'ye kadar olan alanları kapsayan bu sistem, Sentisphere™ LiDAR çevre algılama teknolojisi ve ReactiVision Fusion'ı kullanarak, kablolardan veya antenlerden tamamen bağımsız bir şekilde hassas engel önleme sağlar. Yüzer kesme tablası ve entegre PreciEdge™ kesme modülü sayesinde, 3 cm'lik kenar kesme özelliği ile minimum manuel ayar gerektirerek neredeyse kusursuz bir çim görünümü sağlar.

EN BÜYÜKLERİN BULUŞMASI: REAL MADRİD İLE ORTAKLIK

Roborock'un Dünyanın 1 Numaralı Robot Süpürge Markası* olma yolundaki serüveni, mükemmelliğe yönelik durmak bilmeyen bir arayışla şekilleniyor - bu zihniyet, iş ortağı Real Madrid tarafından da paylaşılıyor.

15 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve 36 La Liga şampiyonluğu ile Real Madrid, sürekli gelişime ve yüksek performansa olan bağlılığını somutlaştırmaktadır. Bu ortaklık, ilerlemeye devam etme konusundaki ortak hedefleriyle bir araya gelen iki küresel lideri bir araya getiriyor.

'Akıllı ev robotik alanında dünya bir numarası ile tarihin en büyük futbol kulübü güçlerini birleştirdiğinde, bu ortaklık ortak bir hedef üzerine kurulmuş olur,' dedi, Roborock Başkanı Quan Gang. 'Real Madrid gibi, biz de geçmiş başarılarımıza asla güvenip rehavete kapılmayız. Mümkün olanın sınırlarını zorlamaya devam ediyor ve küresel topluluğumuz için mükemmelliği hedefliyoruz.'

ROBOROCK HAKKINDA

Roborock, akıllı temizlik çözümleriyle tanınan önde gelen bir akıllı temizlik markasıdır. IDC* verilerine göre 2026 yılının ilk yarısında en çok satan robot süpürge markası olan Roborock, yenilikçi robot süpürge, kablosuz süpürge, ıslak-kuru süpürge, robot çim biçme makinesi, robot havuz temizleyici ve çamaşır-kurutma makinesi ürün yelpazesiyle insanların yaşam kalitesini artırıyor. Kullanıcı odaklı bir yaklaşıma dayanan, Ar-Ge odaklı çözümlerimiz, 170'den fazla ülke ve bölgedeki milyonlarca evin çeşitli temizlik ihtiyaçlarını karşılıyor. Merkezi Pekin'de bulunan şirketin, ABD, Almanya, Güney Kore, Japonya, Polonya ve Hollanda gibi kilit pazarlarda stratejik iştirakleri bulunmaktadır. Roborock, dünya çapında pazar payını artırmaya kendini adamıştır. Ağustos 2026 itibarıyla Roborock, 30 milyondan fazla haneye hizmet vermektedir. Daha fazla bilgi için, https://global.roborock.com/ adresini ziyaret edin.