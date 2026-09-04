İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Vodafone Türkiye ve DAMAC Dijital iş birliğiyle İzmir'de hayata geçirilen veri merkezinin açılış törenine katıldı. Merkezin kentin dijital dönüşümü açısından önemli bir yatırım olduğunu belirten Tugay, 'Ege Bölgesi'nin en büyük veri merkezinin, üstelik büyüme kapasitesiyle birlikte İzmir'de hizmete açılması bizim için çok kıymetli' dedi.

İZMİR (İGFA) - Türkiye'nin dijital dönüşüm yolculuğuna katkı sunacak yeni nesil dijital altyapı yatırımlarından biri İzmir'de hayata geçirildi. Vodafone Türkiye ve DAMAC Dijital iş birliğiyle Gaziemir'de kurulan Vodafone İzmir Veri Merkezi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, İzmir milletvekilleri, siyasi partilerin il başkanları ve belediye başkanları katıldı.

Açılış töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, böylesine değerli bir yatırıma ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Vodafone Türkiye ve DAMAC Dijital'e teşekkür eden Başkan Tugay, 'Ege Bölgesi'nin en büyük veri merkezinin, üstelik büyüme kapasitesiyle birlikte İzmir'de hizmete açılması bizim için çok kıymetli. Dünyada hızla dijital dönüşümün yaşandığı bir dönemde, kentimizin bu dönüşüme ayak uydurması açısından önemli bir adım olan bu yatırımın İzmir'de hayata geçirilmesine vesile olan yatırımcı firmalara çok teşekkür ediyorum' dedi.

YATIRIMCIYA İZMİR ÇAĞRISI

Başkan Tugay, yatırımın son derece doğru bir adım olduğuna inandıklarını belirterek, 'En yeni teknolojiyle donatılan ve mevcut kapasitesini dört katına çıkarma potansiyeline sahip Ege Bölgesi'nin en büyük veri merkezi, eminim İzmir'deki pek çok firmanın dijital dönüşümüne önemli katkı sağlayacak. Aynı zamanda yapay zeka başta olmak üzere dünyada baş döndürücü bir hızla yaşanan teknolojik dönüşüme kentimizin ayak uydurmasına, güvenli bir veri altyapısı sunarak önemli ölçüde yardımcı olacak. Bundan sonra İzmir'i benzer veri merkezleri ve dijital yatırımlar için bir merkez olarak görmeyi düşünen herkese, görevim boyunca destek olmaya hazır olduğumu ifade etmek isterim. Şehrimize ve ülkemize hayırlı olsun' diye konuştu.

'STRATEJİK, EKONOMİK VE MİLLİ BİR MESELEDİR'

Törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yeni çağın en stratejik kaynağının veri ve bilgi olduğunu söyledi. Dünyada her saniye milyarlarca veri üretildiğini belirten Uraloğlu, verinin nerede barındırıldığı, nasıl işlendiği ve kimlerin kontrolünde olduğunun artık teknolojik olmanın ötesinde stratejik, ekonomik ve milli bir mesele olduğunu söyledi. Uraloğlu, 'Verinin egemenliğini tesis eden ülkeler, yarının kazananı ve egemeni olacaklardır. Bu anlayışla bugün Ege Bölgesi'nin en büyük veri merkezini devreye almanın mutluluğunu yaşıyoruz' dedi.

Vodafone İzmir Veri Merkezi'ni Türkiye'ye kazandırılan yeni bir dijital kale olarak nitelendiren Uraloğlu, 'Türkiye'nin dijital güvenlik haritasını adım adım büyütüyoruz' dedi. Bu tür yatırımların Türkiye'nin veri üretimi, bulut bilişim, yapay zekâ ve dijitalleşme ihtiyaçlarına yanıt verecek altyapıyı güçlendireceğini belirten Uraloğlu, ülkenin bölgesel bir dijital altyapı ve veri merkezi üssü olma hedefinin de güçleneceğini söyledi.