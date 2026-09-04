Huawei, 2 Eylül'de Almanya'nın Münih kentindeki SHOWPALAST'ta 'Chase the Wild' adlı küresel yenilikçi ürün lansman etkinliğini başlattı.

PRNewswire / MÜNİH (İGFA) - Huawei, dört ana kategoride kapsamlı bir yeni amiral gemisi cihaz portföyünü tanıttı: akıllı giyilebilir cihazlar, tabletler, akıllı telefonlar ve ses ürünleri. Etkinlik, Huawei'nin akıllı teknolojileri günlük hayata sorunsuz bir şekilde entegre etme konusundaki kararlılığını vurguladı ve kullanıcıların tutkularının peşinden özgürlük ve canlılıkla koşmalarını sağladı.

Wild, özgürce koşmak ve cesurca keşfetmekten gelen dingin bir yaşam enerjisidir. Wild, yanı başınızda duran görünmez bir güç olarak herkes için teknolojidir. Wild, tutkunun, neşenin ve sınır tanımayan kendini ifade etmenin kıvılcımıdır. Şirket, en yeni ürünlerinin, kullanıcılar ister doğayı keşfediyor, ister maceralarını belgeliyor, ister yeni yaratıcı potansiyellerini ortaya çıkarıyor olsunlar, hayatlarının doğal birer uzantısı olacak şekilde tasarlandığını vurguladı.

Sahnenin merkezine yerleşen, HUAWEI WATCH GT 7 Serisi, tasarım, açık hava sporları özellikleri, sağlık yönetimi ve pil ömrü alanlarında kapsamlı iyileştirmeleriyle spor akıllı saatleri kategorisini yeniden tanımlıyor. Bu seride yeni EasyCross kayış yer almaktadır. GT 7 modeli, sekiz renk seçeneğiyle 46 mm ve 41 mm versiyonlarında sunulurken, GT 7 Pro ise üç renk seçeneğine sahip olup, daha fazla dayanıklılık için nano-teknolojili seramik çerçeve ve titanyum alaşımlı orta gövdeye sahiptir. Spor tutkunları için GT 7 Serisi, sektörde bir ilk olan bilekten dönüş algılama ve G-kuvveti algılama özelliklerinin yanı sıra, yeni kapalı alan kar sporları modunu ve dünya çapında 3.000'den fazla kayak merkezini kapsayan açık hava kayak haritalama özelliğini sunuyor. Bisiklet sürüşü özellikleri artık tırmanış rotası planlaması, eğim uyarıları ve keskin viraj uyarılarını da içeriyor. Sağlık tarafında ise geliştirilen Sağlık İçgörüleri, Fiziksel Hazırlık skoru ve akıllı sağlık analizi gibi yeni özelliklerle daha net ve uygulanabilir iyi yaşam önerileri sunuyor.

Bir yıllık aradan sonra, çok yönlü akıllı amiral gemisi HUAWEI WATCH 6 Serisi Avrupa'ya geri dönüyor. Yüksek zekâya sahip tasarımı, gelişmiş egzersiz modlarını ve yapay zeka destekli egzersiz analizini öne çıkaran saat, bağımsız arama, navigasyon ve ödeme işlevlerini desteklemektedir. Geliştirilmiş Sağlık Özeti[i], Sağlık İçgörüleri[ii] ve Sağlıklı Yaşam özellikleri[iii] , proaktif sağlık yönetimini her zamankinden daha sezgisel hale getiriyor.

Huawei ayrıca, Avrupa CE-MDR tıbbi sertifikasını almış olan yeni nesil tansiyon ölçüm cihazı HUAWEI WATCH D3'ü resmi olarak piyasaya sürdü. Cihaz artık egzersiz öncesi ve sonrası kan basıncı ölçümünü desteklemenin yanı sıra akıllı kan basıncı ölçüm hatırlatıcılarıyla, bilekten yapılan kan basıncı yönetimine daha kapsamlı bir yaklaşım sunuyor. Bu, Huawei için dijital sağlık yönetimi alanında önemli bir ilerleme anlamına geliyor.

Verimlilik ve yaratıcılık için Huawei, sadece 4,7 mm kalınlığında ve 454 gram ağırlığında olan amiral gemisi tableti HUAWEI MatePad Pro 12 inç'i tanıttı. 12 inçlik esnek OLED PaperMatte Ekran ile donatılmış olup, yapay zeka destekli konuşma-metin dönüştürme, yapay zeka destekli el yazısı iyileştirme ve stylus ile havada hareketler özelliklerini bir araya getirerek, kullanıcıların her zaman, her yerde zahmetsizce yaratıcılıklarını ortaya koymalarını sağlıyor. Ses cihazları konusunda Huawei, modern yaşam tarzına uygun olarak tasarlanmış, yenilikçi bir tasarıma ve sürükleyici bir sese sahip HUAWEI FreeBuds Neo Serisi'ni piyasaya sürdü. Akıllı telefonlar alanında, HUAWEI nova 16s serisi piyasaya sürüldü ve olağanüstü portre fotoğrafçılığı özellikleriyle öne çıkan yepyeni bir deneyim sunuyor.

Etkinliğin kapanışında Huawei, sanatsal ifadeye daha geniş katılımı teşvik etmek amacıyla bu yıl yeni bir 'Kolay Yaratım' kategorisi eklenmiş olan 'GoPaint' Dünya Çapında Yaratıcılık Etkinliği 2026'nın küresel çapta başlatıldığını duyurdu. Huawei, en son yeniliklerle küresel tüketicilere hizmet etme misyonunu bir kez daha vurgulayarak, teknolojinin tutku ve keşif arayışında nasıl her an yanımızda olan bir yol arkadaşı haline gelebileceğini araştırıyor.

[i] Bu özellik tıbbi amaçlarla kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. Sonuçlar yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve tıbbi tanı veya tedavi için temel alınmamalıdır. [ii] Bu özellik tıbbi amaçlarla kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. Sonuçlar yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve tıbbi tanı veya tedavi için temel alınmamalıdır.

[iii] Bu özellik tıbbi amaçlarla kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. Sonuçlar yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve tıbbi tanı veya tedavi için temel alınmamalıdır.