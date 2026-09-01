Türkiye'nin savunma sanayii şirketlerinden ROKETSAN, dünyanın önde gelen savunma ve havacılık şirketlerinin yer aldığı 'Defense News Top 100' listesinde 7 basamak birden yükselerek 64. sıraya çıktı.

ANKARA (İGFA) - ROKETSAN, küresel savunma ve havacılık sanayisinin en önemli sıralamalarından biri olarak gösterilen Defense News Top 100 listesinde önemli bir başarıya imza attı.

Şirketten yapılan açıklamada, ROKETSAN'ın listede 7 basamak yükselerek 64. sıraya ulaştığı duyuruldu. Yerli ve milli teknolojilerle geliştirilen savunma sistemlerinin Türkiye'nin küresel savunma sanayii alanındaki konumuna katkı sağladığı belirtilen açıklamada, ROKETSAN'ın uluslararası alandaki yükselişini sürdürdüğü vurgulandı.

ROKETSAN, elde edilen başarıyla birlikte Türkiye'nin savunma sanayiindeki teknoloji ve üretim kabiliyetlerinin küresel ölçekteki görünürlüğünü artıran şirketler arasında yerini güçlendirdi.