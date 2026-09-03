Geliştirilmiş renk eşleştirme özelliği; yeni KAIROS kontrol seçenekleri; ve standart belirleyen PTZ kameraları, Panasonic'in sürekli yayın yeniliğini yansıtıyor.

PRNewswire / WIESBADEN, Germany (İGFA) - Panasonic Connect Europe'un en son yayın ve ProAV yenilikleri, içerik üreticileri ve yapım ekiplerinin görüntüleme, otomasyon ve iş akışı teknolojisindeki gelişmeler sayesinde daha akıllı, daha verimli ve görsel olarak etkileyici canlı yapımlar sunmasını sağlıyor.

GELİŞTİRİLMİŞ KAIROS KONTROL PANELLERİ

Panasonic, KAIROS IT/IP canlı video prodüksiyon platformu için iki yeni kontrol paneli başlattı. Bunlar 12 Otobüs/40 Crosspoint Düğmesi ile sunulmaktadır; ve karmaşık, büyük ölçekli canlı prodüksiyonların[1] yönetimi için ideal olan 12 Otobüs/30 Crosspoint Düğmesi. Her Bus satırındaki büyük dokunmatik paneller, anlık görüntülere, makrolara ve sıkça kullanılan diğer işlevlere basit erişim sağlar. Bu, operatör yorgunluğunu azaltır ve daha akıcı anahtarlama sağlar. AT-KP340, 2027 yılının 2. çeyreğinde, AT-KP330 ise 2027[2] yılının 3. çeyreğinde satışa sunulacak.

IMAGE ADJUST PRO YAZILIMI İÇİN YENİ OTOMATİK RENK EŞLEŞTİRME

Panasonic'in Image Adjust Pro Media Production Suite eklentisi, geliştirilmiş sanal uzaktan kontrol panelleri ve yeni bir otomatik renk eşleştirme fonksiyonuyla güncellendi. Bu, birden fazla kameradan gelen renkleri uzman bilgiye[3] ihtiyaç duymadan otomatik olarak referans kameraya hizalar. Bu, gamma, matris ve renk düzeltme ayarlarını manuel olarak ayarlama çabalarını azaltır ve lokasyon içi renk eşleştirmesini kolaylaştırır.

Böylece, ön prodüksiyon kurulumunu basitleştirir ve operatör iş yükünü azaltırken, kullanımı kolay arayüz arayüzü Panasonic ve üçüncü parti kameralar[4] arasında tutarlı renk eşleştirmesini sağlar. Sonuç olarak, canlı üretim ortamları için daha akıllı ve verimli bir iş akışı ortaya çıkar. Güncellemenin 2026[5][6] yılının 4. çeyreğinde yayınlanması planlanıyor. Ayrıca gelecekte yeni AW-UE200 ve AW-UER200 PTZ kameralarını desteklemesi planlanıyor.

4K KAMERALAR İÇİN GELİŞTİRİLMİŞ RENK AYARI

Panasonic, AK-UCX100 stüdyo kamerası ve AK-UBX100 çok amaçlı kamerası için 2026 yılının 4. çeyreğinde sunulan yeni renk ayarlama fonksiyonlarını[7] tanıttı. Bunlar, yaratıcılar için istenen renk ifadesini sağlıyor ve LED duvarlar, yayın stüdyoları ve sanal prodüksiyonlarla canlı etkinlikler için kameralar arasında renk eşleştirmesini kolaylaştırır.

Renk Sıcaklığı Karışımı (Color Temp. Blend) fonksiyonu, LED duvarlardan ve sahne aydınlatmasından gelen renk sıcaklığı verilerini alarak bunları harmanlayarak istenen çekim ortamı için optimal beyaz dengesi oluşturur. Bu, gerçek dünya konularından ve LED duvar görüntülerinden gelen görselleri yakından hizalar.

Target Color Correction, kullanıcıların belirli bir rengi belirlemesine ve tonunu ve doygunluğunu tek tek ayarlasını sağlar. Örneğin, LED duvarda gösterilen kurumsal marka renklerinin veya sponsor logolarının hassas şekilde düzeltilmesini sağlar. Bu fonksiyon, aynı anda üç renk tablosunu en fazla yapılandırabilir.

Panasonic'in Chroma Suppression fonksiyonu, kullanıcıların genel renk üretimini korumasını sağlarken yüksek doygun görsellerde renk kaymasını ve doygunluğu bastırır. Bu, konserler gibi canlı etkinliklerde canlı bilgisayar tarafından oluşturulmuş görüntüler içeren LED ekranlar çeken operatörler için faydalıdır ve yüksek kaliteli video ifadesi elde eder.

[1] Bazı özellikler hâlâ geliştirilme aşamasında, bu yüzden teknik özellikler ve çıkış tarihleri değişebilir.

[2] Ürün bulunabilirliğiyle ilgili en güncel bilgiler için lütfen ürün web sitesine bakınız.

[3] Bazı özellikler hâlâ geliştirilme aşamasında, bu nedenle teknik özellikler, ekranlar, desteklenen modeller ve çıkış tarihleri değişebilir.

[4] Sadece Panasonic kameralar referans kamera kullanarak renk ayarlamasını destekler, ancak referans kamera üçüncü taraf model olabilir.

[5] Yazılım kullanılabilirliğiyle ilgili en güncel bilgiler için lütfen ürün web sitesine bakınız.

[6] Otomatik renk eşleştirme, Image Adjust Pro (AW-SF600) ile uyumlu modellerde mevcuttur.

[7] Firmware güncellemesiyle başlatılacak.