Google Kurumsal İletişim Müdürü Melike Eraslan, yaz döneminde öne çıkan gelişmeleri anlattığı kısa video özetinde Gemini'dan Pixel 11'e, robotikten sağlık uygulamalarına kadar altı önemli yeniliği duyurdu.

İSTANBUL (İGFA) - Google'ın paylaştığı bilgilere göre, şirketin yapay zeka ekosisteminin merkezinde yer alan Gemini, aylık 1 milyar aktif kullanıcı barajını aştı. Kullanıcıların önemli bir bölümünün Gemini ile sesli sohbet etmeyi tercih ettiği belirtildi.

PİXEL 11'DE GEMİNİ MERKEZLİ YENİ DENEYİM

Ağustos ayında tanıtılan Pixel 11 serisi ile yapay zeka deneyiminin yeni nesle taşındığı ifade edildi. Google, donanım ve yazılım entegrasyonu sayesinde Gemini'nin artık yalnızca bir uygulama değil, telefonun temel işlevlerinin de parçası hâline geldiğini açıkladı.

GEMİNİ 3.7 FLASH VE 3.8 FLASH TANITILDI

Google, hız ve akıl yürütmeyi birleştiren Gemini 3.7 Flash modelini kullanıma sundu. Ayarlanabilir düşünme seviyesiyle modelin, hızlı yanıt gerektiren işlerden karmaşık kodlama ve muhakeme süreçlerine kadar farklı ihtiyaçlara cevap verebildiği belirtildi. Eylül başında duyurulan Gemini 3.8 Flash ise yazılım mühendisliği, otonom ajanlar ve çok adımlı akıl yürütmede ilerleme sağladı.

ÜNİVERSİTELİLERE 1 YIL ÜCRETSİZ AI PLUS

Google, eğitim desteği kapsamında 18 yaş ve üzeri üniversite öğrencilerine yönelik kampanya başlattı. Buna göre Google AI Plus üyeliği ilk 1 yıl ücretsiz sunulacak. Daha önce kampanyadan yararlanan öğrencilerin ise yeni dönem üyelikleri mevcut paketlerinin bitiminde başlayabilecek.

YAPAY ZEKA GERÇEK DÜNYAYA TAŞINDI

Şirket, yapay zekanın yalnızca laboratuvar ortamında değil, gerçek hayatta da kullanılmasına yönelik adımlarını da açıkladı. Gemini Robotics 2 (ER2) ile robotların fiziksel dünyayı akıl yürüterek anlaması hedeflenirken, sağlık alanında geliştirilen AMIE sisteminin görüntülü yapay zeka konsültasyonlarıyla tıbbi muhakeme yapabildiği aktarıldı.

SPARK TÜRKÇE OLARAK KULLANIMA AÇILDI

Google ayrıca, 7/24 aktif otonom yapay zeka ajanı Spark'ın Türkçe olarak AI Pro ve AI Ultra abonelerine sunulduğunu duyurdu. Spark'ın, cihaz kapalıyken dahi e-posta düzenleme, iş akışı yönetimi ve arka planda görev tamamlama gibi işlemleri gerçekleştirebildiği belirtildi.