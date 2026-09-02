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Paylaşımda, TOLUN ailesinin AKINCI platformu ile birlikte sunulduğu belirtilerek yerli savunma sanayiindeki kabiliyetlere dikkat çekildi.

Panasonic, AW-UE200 ve AW-UER200 PTZ serisi ile küresel panjur teknolojisinin öncüsü

İstediğimiz anda, istediğimiz yerde, istediğimiz şekilde: . ASELSAN TOLUN derin taarruz mühimmat ailesi, AKINCI ile gururla sunar ⬇️ . Her koşulda tam isabet ???? 1️⃣ TOLUN I Çarpma Tapası, Parçacık Etkili Harp Başlığı 2️⃣ TOLUN F Yaklaşım Sensörü, Parçacık Etkili Harp Başlığı 3️⃣: pic.twitter.com/qwQbCci6hj

ASELSAN'ın duyurusunda TOLUN mühimmat ailesinin üç versiyonu yer aldı:

ÜÇ FARKLI VERSİYON TANITILDI

ANKARA (İGFA) - ASELSAN'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, mühimmat ailesinin 'istediğimiz anda, istediğimiz yerde, istediğimiz şekilde' kullanılabildiği vurgulanarak, sistemin her koşulda tam isabet kabiliyeti öne çıkarıldı.

ASELSAN, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda TOLUN derin taarruz mühimmat ailesini AKINCI ile birlikte tanıttı.

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