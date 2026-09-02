ASELSAN, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda TOLUN derin taarruz mühimmat ailesini AKINCI ile birlikte tanıttı.
ANKARA (İGFA) - ASELSAN'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, mühimmat ailesinin 'istediğimiz anda, istediğimiz yerde, istediğimiz şekilde' kullanılabildiği vurgulanarak, sistemin her koşulda tam isabet kabiliyeti öne çıkarıldı.
ÜÇ FARKLI VERSİYON TANITILDI
ASELSAN'ın duyurusunda TOLUN mühimmat ailesinin üç versiyonu yer aldı:
TOLUN I: Çarpma tapası, parçacık etkili harp başlığı
TOLUN F: Yaklaşım sensörü, parçacık etkili harp başlığı
TOLUN P: Programlanabilir zaman ayarlı tapa, delici harp başlığı
İstediğimiz anda, istediğimiz yerde, istediğimiz şekilde:— ASELSAN (@aselsan) September 2, 2026
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ASELSAN TOLUN derin taarruz mühimmat ailesi, AKINCI ile gururla sunar ⬇️
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Her koşulda tam isabet ????
1️⃣ TOLUN I Çarpma Tapası, Parçacık Etkili Harp Başlığı
2️⃣ TOLUN F Yaklaşım Sensörü, Parçacık Etkili Harp Başlığı
3️⃣: pic.twitter.com/qwQbCci6hj
Paylaşımda, TOLUN ailesinin AKINCI platformu ile birlikte sunulduğu belirtilerek yerli savunma sanayiindeki kabiliyetlere dikkat çekildi.