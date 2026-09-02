ASELSAN, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda TOLUN derin taarruz mühimmat ailesini AKINCI ile birlikte tanıttı.

ANKARA (İGFA) - ASELSAN'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, mühimmat ailesinin 'istediğimiz anda, istediğimiz yerde, istediğimiz şekilde' kullanılabildiği vurgulanarak, sistemin her koşulda tam isabet kabiliyeti öne çıkarıldı.

ÜÇ FARKLI VERSİYON TANITILDI

ASELSAN'ın duyurusunda TOLUN mühimmat ailesinin üç versiyonu yer aldı:

TOLUN I: Çarpma tapası, parçacık etkili harp başlığı
TOLUN F: Yaklaşım sensörü, parçacık etkili harp başlığı
TOLUN P: Programlanabilir zaman ayarlı tapa, delici harp başlığı

Panasonic, AW-UE200 ve AW-UER200 PTZ serisi ile küresel panjur teknolojisinin öncüsü
Panasonic, AW-UE200 ve AW-UER200 PTZ serisi ile küresel panjur teknolojisinin öncüsü
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Paylaşımda, TOLUN ailesinin AKINCI platformu ile birlikte sunulduğu belirtilerek yerli savunma sanayiindeki kabiliyetlere dikkat çekildi.

Kaynak: RSS