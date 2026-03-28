Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, STRATCOM 2026'nın ardından yaptığı açıklamada küresel sistemdeki dönüşüme dikkat çekerek, Türkiye'nin adalet ve diplomasi odaklı yaklaşımını vurguladı.

ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi (STRATCOM) 2026'nın iki gün süren programının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Zirvenin yoğun katılım ve verimli panellerle başarıyla tamamlandığını belirten Duran, uluslararası güvenlikten diplomasiye kadar birçok kritik başlığın ele alındığını söyledi. Duran, küresel ölçekte yaşanan hızlı değişimlerin devletler arası iş birliği ve stratejik iletişimin önemini artırdığını vurgulayarak, STRATCOM'un ulusal ve uluslararası aktörler arasında önemli bir diyalog platformu sunduğunu ifade etti.

Zirveye üst düzey katılımın dikkat çektiğini belirten Duran, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın küresel sistemdeki dönüşüm ve liderliğin rolüne ilişkin değerlendirmelerde bulunduğunu, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Türkiye'nin diplomatik vizyonuna dair önemli mesajlar verdiğini aktardı. Ayrıca MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün'ün güvenlik ve savunma alanında katkılar sunduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Dünya 5'ten büyüktür' ve 'Daha adil bir dünya mümkündür' mesajlarını hatırlatan İletişim Başknı Burhanettin Duran, son yıllarda yaşanan gelişmelerin bu söylemleri doğruladığını ifade etti. Türkiye'nin stratejik iletişim alanında önemli bir direnç geliştirdiğini belirten Duran, STRATCOM'un temel amaçlarından birinin Türkiye'nin tezlerini dünyaya anlatmak olduğunu söyledi. 'Kendi hikâyemizi kendimiz yazalım' diyen Duran, zirveyle farklı ülkelerden katılımcıların ortak bir perspektifte buluşmasının hedeflendiğini vurguladı. Uluslararası sistemde yaşanan kırılmanın çok kutuplu bir yapıyı beraberinde getirdiğini belirten Duran, bu sürecin henüz netleşmediğine dikkat çekti.

Küresel krizlerin savaş ve çatışmalarla derinleştiğini ifade eden Duran, Türkiye'nin bu noktada diplomasi, uzlaşı ve iş birliğini önceleyen bir yaklaşım benimsediğini söyledi. 'Savaş ve çatışma değil, diyalog ve çözüm odaklı bir dünya arıyoruz' diyen Duran, mevcut sistemin adaletsizlik ürettiğini ve yeni bir düzen arayışının kaçınılmaz olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin bölgesel ve küresel politikalarında istikrar ve güvenliği öncelediğini belirten Duran, savunma sanayii alanındaki gelişmelerin de bu hedefle bağlantılı olduğunu ifade etti. Bölgesel barışın sağlanması için diplomasi kanallarının aktif şekilde kullanıldığını vurguladı. Duran, STRATCOM'un önümüzdeki dönemde de farklı ülkelerde yapılacak etkinliklerle devam edeceğini ve her yıl İstanbul'da düzenlenerek küresel ölçekte ortak bir mesaj üretmeyi sürdüreceğini sözlerine ekledi.