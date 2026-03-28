Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ) tarafından Manyas'ın Atatürk Mahallesi TOKİ konutlarına içme suyu şebeke hattı ve abone bağlantıları altyapı çalışmaları tamamlandı. Bu çalışmayla eski, yıpranmış ve sürekli arızalara neden olan içme suyu hatları yenilenerek bölgede meydana gelecek su kesintilerinin de önüne geçildi.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ) Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın altyapı güçlendirme ve içme suyunda sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda 20 ilçedeki çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Özellikle yıllar içinde yıpranan ve sürekli arızalara neden olan eski hatlar dayanıklı ve uzun ömürlü borularla değiştiriliyor. Bu çalışmalar doğrultusunda Manyas Atatürk Mahallesi TOKİ konutlarında yalnızca ana hatlar değil, tüm abone bağlantıları da yenilenerek sistem baştan sona modernize edildi. Tüm ilçelerde kapsamlı çalışmalar gerçekleştiren BASKİ ekipleri, ekonomik ömrünü tamamlayan ve yıllardır su kesintilerine neden olan içme suyu hatlarını yenileriyle değiştiriyor.

İÇME SUYU HATLARINDA KÖKLÜ DEĞİŞİM

Manyas'ın Atatürk Mahallesi TOKİ Konutlarında gerçekleştirilen çalışmalarla birlikte su kesintilerinin sona ereceğini vurgulayan BASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, 'Atatürk Mahallesi'nde uzun yıllardır kullanılan, ekonomik ömrünü tamamlamış içme suyu hatları sık sık arızalara yol açıyordu, bu durum da kesintilere neden oluyordu. Yeni içme suyu şebeke hattı ile bu sorun tamamen giderildi.' ifadelerini kullandı.

MUHTAR AKGÜN: 'ARTIK SU KESİNTİLERİ YAŞANMAYACAK'

Başkan Akın'ın yenilikçi ve sürdürülebilir hizmet vizyonu doğrultusunda, BASKİ ekiplerinin, mahallelerinde yaşanan su kesintisi sorununu kısa bir sürede çözüme kavuşturduğunu söyleyen Atatürk Mahallesi Muhtarı Ergün Akgün; 'Uzun süreli ve ani su kesintilerine maruz kalıyorduk. Ahmet Başkan'ımız sağ olsun, hemen BASKİ ekipleri çalışmaları başlattı ve kısa sürede bitirdi. Artık su kesintileri yaşanmayacak.' diyerek memnuniyetini dile getirdi.