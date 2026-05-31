İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı 'Bahçe Kompostu Etkinliği' ile organik atıkların doğaya yeniden kazandırılması uygulamalı olarak anlatılıyor. İnciraltı Terapi Bahçesi'nde düzenlenen etkinliklerde İzmirliler, ev ve bahçe atıklarından doğal kompost üretiminin püf noktalarını öğreniyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın sürdürülebilir atık yönetimi vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen evde dönüşüm projeleri kapsamında 'Bahçe Kompostu Etkinliği' başlatıldı.

İzmirlilerin yoğun ilgi gösterdiği bokaşi seti uygulamasının yanı sıra, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından uygun alana sahip haneler için organik atıkların bahçede kompost gübreye dönüştürülmesine yönelik eğitimler verilmeye başlandı.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nın farklı konseptlerle yürüttüğü 'Parkta Etkinlik Var' projesi kapsamında, İnciraltı Terapi Bahçesi'nde her çarşamba günü 'Bahçe Kompostu Etkinliği' düzenleniyor. Uzmanlar tarafından evde kompost üretim sürecinin A'dan Z'ye anlatıldığı etkinliklerde, gündelik yaşamda ortaya çıkan organik materyalin kaynağında ayrıştırılarak yeniden toprağa kazandırılması konusunda farkındalık oluşturulması hedefleniyor. Etkinlikler, haziran ayı boyunca her çarşamba günü devam edecek.

ORGANİK MALZEMELERİN TOPRAĞA DÖNÜŞÜYOR

Terapi Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikte, bahçe kompostunun nasıl hazırlandığı, hangi malzemelerle oluşturulduğu ve toprağın canlı yapısını destekleyen doğal döngüdeki yeri uygulamalı olarak anlatıldı.

Etkinlik boyunca katılımcılar; kuru yaprak, çim biçim artığı, dal parçası, sebze ve meyve atıkları gibi organik materyallerin kompost yapımında nasıl değerlendirilebileceğini öğrendi. Kompostun toprağın organik madde bakımından zenginleşmesine, nemini korumasına ve daha sağlıklı bir toprak yapısının oluşmasına sağladığı katkılar aktarıldı. Uygulamalı anlatımlarda katılımcılar, kompost yapımında kullanılan materyalleri yakından tanırken; doğru katmanlama yöntemleri, nem dengesi, havalandırma ve dönüşüm sürecinde dikkat edilmesi gereken temel noktalar hakkında da bilgi edindi.