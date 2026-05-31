Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Yavuz Sondaj Gemisi'nin mesajıyla vatandaşları 4-7 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Sıfır Atık Festivali'ne davet etti. Festival, 'Enerjide Verimlilik, Gelecekte Dönüşüm' mottosuyla gerçekleştirilecek.

Bakan Çiftçi'den bayram dönüşü uyarısı: Yolunuz açık dönüşünüz huzurlu olsun
Bakan Çiftçi'den bayram dönüşü uyarısı: Yolunuz açık dönüşünüz huzurlu olsun
İçeriği Görüntüle

ANKARA (İGFA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vatandaşları Sıfır Atık Festivali'ne katılmaya çağırdı.

Paylaşımda, Yavuz Sondaj Gemisi üzerinden verilen mesajla, 'Mavi Vatan'da enerjide tam bağımsız Türkiye için çalışırken, sizin rotanız Sıfır Atık Festivali olsun' ifadelerine yer verildi. Bakanlık, 'Enerjide Verimlilik, Gelecekte Dönüşüm' mottosuyla düzenlenecek festivalin 4-7 Haziran tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirileceğini duyurdu.

Açıklamada, enerji verimliliği, sürdürülebilirlik ve çevre bilincinin artırılmasına yönelik etkinliklerin yer alacağı festivale tüm vatandaşlar davet edilirken, 'Geleceğe yön veren bu büyük dönüşümün bir parçası olmak için festivalde buluşalım' mesajı paylaşıldı. Festivalin, sıfır atık ve enerji verimliliği konularında farkındalık oluşturmayı amaçlayan çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapması bekleniyor.

Kaynak: RSS