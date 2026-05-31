Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Yavuz Sondaj Gemisi'nin mesajıyla vatandaşları 4-7 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Sıfır Atık Festivali'ne davet etti. Festival, 'Enerjide Verimlilik, Gelecekte Dönüşüm' mottosuyla gerçekleştirilecek.

ANKARA (İGFA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vatandaşları Sıfır Atık Festivali'ne katılmaya çağırdı.

Paylaşımda, Yavuz Sondaj Gemisi üzerinden verilen mesajla, 'Mavi Vatan'da enerjide tam bağımsız Türkiye için çalışırken, sizin rotanız Sıfır Atık Festivali olsun' ifadelerine yer verildi. Bakanlık, 'Enerjide Verimlilik, Gelecekte Dönüşüm' mottosuyla düzenlenecek festivalin 4-7 Haziran tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirileceğini duyurdu.

Yavuz Sondaj Gemimizden mesaj var! ????



'Biz Mavi Vatan'da enerjide tam bağımsız Türkiye için çalışırken, sizin rotanız Sıfır Atık Festivali olsun.'



'Enerjide Verimlilik, Gelecekte Dönüşüm' mottosuyla düzenlenen #SıfırAtıkFestivali, 4-7 Haziran tarihlerinde Atatürk: pic.twitter.com/IU84hMNE8I — T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (@TCEnerji) May 31, 2026

Açıklamada, enerji verimliliği, sürdürülebilirlik ve çevre bilincinin artırılmasına yönelik etkinliklerin yer alacağı festivale tüm vatandaşlar davet edilirken, 'Geleceğe yön veren bu büyük dönüşümün bir parçası olmak için festivalde buluşalım' mesajı paylaşıldı. Festivalin, sıfır atık ve enerji verimliliği konularında farkındalık oluşturmayı amaçlayan çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapması bekleniyor.