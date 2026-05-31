Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, araştırma enstitülerinde geliştirilen 39 yeni yerli tohum çeşidinin tescil edildiğini açıkladı. Yumaklı, yeni çeşitlerin tarımsal üretime ve milli ekonomiye önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yerli ve milli tohum geliştirme çalışmalarına ilişkin önemli bir gelişmeyi duyurdu.

Bakan Yumaklı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında araştırma enstitülerinde geliştirilen 39 yeni tohum çeşidinin daha tescil edildiğini bildirdi. Yerli tohum çeşitlerinin Türkiye'nin tarımsal üretim kapasitesini güçlendirdiğini vurgulayan Yumaklı, geliştirilen yeni çeşitlerin toprağın bereketi ve üreticilerin emeğiyle buluşarak milli ekonomiye önemli katkılar sunacağını ifade etti.

Tarımsal verimliliğin artırılması, iklim koşullarına uyumlu üretimin desteklenmesi ve yerli tohumculuğun geliştirilmesi hedefleri doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü belirten Yumaklı, tescil edilen yeni çeşitlerin ülkeye ve üreticilere hayırlı olması temennisinde bulundu. Yeni tohum çeşitlerinin önümüzdeki dönemde üreticilerin kullanımına sunularak tarımsal üretimde verimlilik ve kalite artışına katkı sağlaması bekleniyor.,