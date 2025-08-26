Zeren Spor Kulübü, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) iş birliğiyle gerçekleştirdiği takım imzalı özel forma satışıyla 70 çocuğun bir yıllık eğitimine destek oldu.İSTANBUL (İGFA) - Zeren Group’un desteğiyle faaliyet gösteren Zeren Spor Kulübü, Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) yararına hazırlanan 100 adet takım imzalı formayı satışa sundu. Her biri 1.999 TL’den satışa çıkarılan formaların tamamı tükendi. Elde edilen gelirle 70 çocuğun bir yıllık eğitim ihtiyacı karşılanacak.

Zeren Group Yönetim Kurulu Üyesi Seda Zeren Adıgüzel, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, pek çok sektörde gerçekleştirdikleri üretimle Türkiye ekonomisine destek sağlarken eğitime ve spora katkı sunmayı öncelikli sorumluluklarımız arasında gördüklerini belirtti.

Çocukların geleceğine yatırım yaparken aynı zamanda sporun birleştirici gücünü toplumsal faydaya dönüştürmeyi hedeflediklerini söyleyen Adıgüzel, "Bu kapsamda bu yıl, takım imzalı 100 formayı TEGV yararına satışa çıkardık. Değerli taraftarlarımızın desteği ile formalarımız kısa sürede tükendi; hepsine çok teşekkür ediyoruz. Ülkemizde çok önemli bir ivme yakalayan voleybolun, hem gençlerimize ilham veren hem de toplumsal faydayı büyüten en güçlü örneklerden biri olduğunu bir kez daha görmüş olduk" diye konuştu.