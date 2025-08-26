Nilüfer Belediyespor Bursa'ya ilk kez Hentbol Süper Ligi ikinciliği ve Süper Kupa şampiyonluğunu kazandırarak tarih yazdı. Şampiyonluk kupası, düzenlenen görkemli bir törenle Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’e takdim edildi.Adiviye ELBAŞ - gazeteabc / BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, 2024-2025 Türkiye Hentbol Federasyonu Erkekler Süper Ligi Vedat Pars Sezonu’nu ikinci sırada tamamlayarak, Süper Kupa finalinde lig şampiyonu Beşiktaş ile karşılaştı.

Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu’nda oynanan maçta, Nilüfer Belediyespor ilk yarıyı 18-17 önde kapattı. Normal süresi 33-33 berabere biten müsabaka, 7 metre atışlarına gitti.

Antrenör İlknur Kurtuluş yönetimindeki Nilüfer Belediyespor, 37-36’lık skorla galip gelerek 2025 Hentbol Erkekler Süper Kupası’nı kazandı.

Nilüfer Belediyesi önünde düzenlenen kutlama töreninde konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, “Süper Lig’de ikinci olan ve Süper Kupa’yı Bursa’ya getiren Nilüfer Belediyespor’u yürekten kutluyorum. İlknur Hoca ve ekibin emeği büyük. Takım ruhuyla bu başarıyı elde ettik. Taraftarlarımıza da destekleri için teşekkür ediyorum. Şimdi gözümüz Avrupa’da; 18-19 Ekim’de İzlanda’daki Avrupa Şampiyonası maçlarında başarıyı hedefliyoruz” diye konuştu.

Törende, şampiyonluk kupası Başkan Özdemir’e takdim edildi.