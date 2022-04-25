Türkiye’de “spor kulübü” denince ilk akla gelen hangi takım?

Türkiye’de “spor kulübü” denince ilk akla gelen Fenerbahçe,

Türkiye Süper Ligi’nde en beğenilen futbol takımı Galatasaray,

En çok sempati duyulan takım ise Beşiktaş

Taraftarların yüzde 25’i eşi/sevgilisiyle farklı takımı destekliyor

Bilyoner, Türkiye’nin taraftar haritasını çıkardı. Araştırmaya göre Türkiye’de “spor” denilince akla ilk gelen futbol, “spor kulübü” denilince de sırasıyla Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor oluyor. Taraftarların yüzde 82’si “Hiçbir koşulda takımımı değiştirmem” derken, maç önü ve sonu yorum programlarını izleyip dinleyenlerin oranı ise yüzde 86.

Türkiye’nin ilk online bahis platformu Bilyoner, DORinsight araştırma şirketi aracılığıyla Türkiye’deki taraftarlığın haritasını çıkarmak üzere bir araştırma yaptı. Araştırma kapsamında, ilgilenilen spor dalları, taraftarı olunan spor kulüpleri, taraftarlık düzeyleri gibi başlıklar incelendi.

Türkiye’de 600’ü kadın toplam bin 200 kişinin katılımıyla yapılan araştırmaya göre, Türkiye’de en çok ilgilenilen spor dalında yüzde 86 ile futbol ilk sıraya yerleşirken, yüzde 62 ile basketbol ikinci sırada, yüzde 51 ile voleybol ise üçüncü sırada yer alıyor. Bu üç branşı tenis (yüzde 32), masa tenisi (yüzde 21), hentbol ve buz hokeyi (yüzde 15), snooker (yüzde 9) ve yüzde 3 diğer spor branşları takip ediyor.

“Spor kulübü” denilince akla gelen ilk kulüp yüzde 32 ile Fenerbahçe oluyor. Sarı-Lacivertli kulübün ardından yüzde 29 ile Galatasaray, yüzde 22 ile Beşiktaş, yüzde 3 ile Trabzonspor geliyor.

“Türkiye Süper Lig’inde en beğendiğiniz futbol takımı hangisidir?” sorusunun cevabı sırayla; Galatasaray (yüzde 27), Fenerbahçe (yüzde 25), Beşiktaş (yüzde 21) ve Trabzonspor (yüzde 12) oluyor. Dört büyüklerin ardından Adana Demirspor (yüzde 4), Başakşehir (yüzde 2), Göztepe (yüzde 2), Giresunspor, Kayserispor, Konyaspor, Gaziantep Futbol Kulübü ve Altay da yüzde 1’er oyla sıralanıyor.

Trabzonsporlular memnun

Trabzonspor taraftarı, takımlarının Türkiye’deki sportif başarısı başta olmak üzere mevcut yönetim kadrosundan, yönetimin tesisleşme politikasından, takımın bir marka olarak imajından oldukça memnunken, Fenerbahçeli taraftarlar ise takımlarının sportif başarılarından orta düzeyde memnun olduğunu belirtiyor. Beşiktaş ile Galatasaray taraftarlarının memnuniyet düzeyi ise ortalamanın altında kalıyor.

Teknik direktörlerini en başarılı bulan taraftarlar Trabzonsporlular, amatör branşlarda takımını en düşük oranda başarılı bulan taraftarlar Galatasaraylılar oluyor.

Taraftarlara göre, Türkiye’nin en etkin taraftar grubuna sahip kulüp, yüzde 73 ile Beşiktaş. Galatasaray taraftarı yüzde 71, Fenerbahçe taraftarı yüzde 68 ve Trabzonspor taraftarı da yüzde 57 oy oranıyla dikkat çekiyor.

En çok sempati kurulan takım: Beşiktaş

Taraftarların yüzde 36’sı tuttukları takım dışında herhangi bir kulübe sempati duymuyor. Beşiktaş, yüzde 16 ile taraftarları dışında en çok sempati kurulan takım. Kara Kartal’ı sırasıyla Galatasaray (yüzde 12) ve Göztepe (yüzde 11) izliyor. İkinci takım olarak Trabzonspor (yüzde 10), Fenerbahçe ve Adana Demirspor (yüzde 9), Altay (yüzde 6) ve Başakşehir (yüzde 5) oyla sıralanıyor.

Tutulan takımın taraftarı olmaya karar vermede en önemli etkenlerde “Kişisel tercih” yüzde 71 ile ilk sırada yer alıyor. “Sevgi, sempati” yüzde 32, “Yakın çevre ve aile telkini” yüzde 29 ve “Takımın ulusal ve uluslararası başarıları” yüzde 12 oranında takım tutma sebebi olarak gösteriliyor.

“Doğuştan” taraftar, takımını asla değiştirmez!

“Bugüne kadar hiç taraftarı olduğunuz spor kulübünü değiştirdiniz mi?” sorusu karşısında yüzde 89 “Doğduğumdan beri aynı spor kulübünün taraftarıyım” cevabını veriyor. “Doğduğumdan beri aynı spor kulübünün taraftarıyım” diyenlere “Ne olursa takımınızı değiştirirsiniz?” diye sorunca da yüzde 82’si “Hiçbir koşulda takımımı değiştirmem” diyor.

Türkiye’nin yüzde 11’i fanatik

Kadınların yüzde 63’ü, erkeklerin ise yüzde 50’si taraftarlığı sadece bir eğlence olarak gördüğünü dile getiriyor. Erkeklerin yüzde 28’si taraftarlığı kişiliğinin bir parçası olarak tanımlıyor. Taraftarların yüzde 11’i fanatiklik düzeyinde taraftar olduğunu belirtiyor.

Araştırmada ortaya çıkan bir diğer sonuç da “Her ne olursa olsun, kulübümün taraftarı olmak bana gurur verir” diyenler yüzde 82. Yine yapılan değerlendirmede “Takımımın başarısı beni kendi hayatımdaki bir başarı kadar mutlu eder” diyenler yüzde 75, “Takımım kaybettiği zaman çok üzülürüm” diyenlerin de yüzde 74 oranında olması dikkat çekiyor. 25-34 yaş aralığındakiler, takımı maç kaybettiğinde diğer yaş gruplarındakilerden daha çok üzülüyor.

Futbolu TV’den izliyoruz

Taraftarların yüzde 56’sı için tutkulu bir taraftar olmanın olmazsa olmazı, takımının her maçını kaçırmadan izlemek. Taraftarların yüzde 50’si taraftarı olduğu takımın maçlarını televizyondan, yüzde 37’si de internetten izliyor. Buna karşılık katılımcıların yüzde 64’ü herhangi bir ücretli platforma üye değil. Kombine bilet sahibi taraftar oranı yüzde 15’te kalıyor.

Maç önü/maç sonu yorum programlarını izleyip/dinleyenlerin oranı ise yüzde 86’yı buluyor. Maç önü/maç sonu yorum programlarını izleyenlerin yüzde 89’u televizyonu tercih ederken, yüzde 33’ü Youtube’u ve yüzde 15’i de radyoyu tercih ediyor.

Taraftarların yüzde 44’ü forma giymek, dua etmek, aynı tişörtü giymek, aynı kişiyle izlemek, aynı kıyafeti giymek ve ayakta maç izlemek gibi totemleri yapıyor.

Takıma yıllık ortalama katkı: 830 TL

Lisanslı ürünleri satın alarak takımına finansal katkı sağlayan taraftarların oranı yüzde 52’de kalıyor. Taraftarların yüzde 27’si takımına herhangi bir finansal katkı sağlamadığını düşünüyor. Taraftarlar takımları için yıllık ortalama 830 TL katkı sağladıklarını dile getiriyor.

Taraftarların yüzde 62’si eşiyle/sevgilisiyle aynı takımı destekliyor. Yüzde 25’i farklı bir takımı desteklerken, yüzde 13’ünün eşi/sevgilisi takım tutmuyor. Taraftarların yüzde 44’ü rakip takımın taraftarı eşi/sevgilisi için o takımın lisanslı ürün mağazasından ürün alacağını belirtiyor. Taraftarın yüzde 80’i takımlarının bu seneki formalarını beğeniyor.

Sosyal medyada Instagram açık ara önde

Taraftarlar kulüpleri ile ilgili haberleri yüzde 64 oranıyla sosyal medyadan, yüzde 55 de spor TV kanalları üzerinden takip ediyor. Sosyal medyada ise yüzde 69 ile Instagram ilk sırada geliyor. Instagram’ı sırasıyla yüzde 43 ile Twitter ve Youtube izliyor.

Taraftarların yüzde 39’u takımıyla ilgili her zaman, hemen her gündemde görüşlerini yazıp yorum yapıyor. Yüzde 30 sadece çok kızdığında, eleştirisi olduğunda, yüzde 25 ise sadece çok mutlu olduğunda görüşlerini yazıp yorum yapıyor.