Fenerbahçe'nin Efsane Futbolcusu Ziya Şengül Hayatını kaybetti

Fenerbahçe’nin efsane oyuncularından, milli futbolcu ve spor yorumcusu Ziya Şengül, 26 Şubat 2023, Pazar günü (bugün) hayatını kaybetti. Bir süredir tedavi gördüğü Acıbadem Maslak Hastanesi’nin başhekimi Dr. Cengiz Bavbek yaptığı yazılı açıklamada şu bilgileri verdi:

“12 Ocak tarihinde Sayın Ziya Şengül, yüksek ateş, nefes darlığı şikayetiyle Acıbadem Maslak Hastanesi’ne başvurmuştur. Yoğun Bakım bölümünde tedavisi devam eden hastamız, organ yetmezliği nedeniyle bugün hayatını kaybetmiştir. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyoruz.”

Sarı-lacivertli formayı 1964-1975 yılları arasında giyen ve "Ziya Kaptan" lakabıyla bilinen efsane isim, 5 lig, 2 Türkiye Kupası, 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası kazanmıştı.

Ziya Şengül, 21 kez giydiği A Milli Takım'da da 17 kez kaptanlık yaptı.