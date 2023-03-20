Demir bilekler, 12 madalya kazandı
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından 18-19 Mart 2023 tarihlerindeKocaeli’nde Türkiye Bedensel Engelliler Bilek Güreşi Şampiyonası sona erdi. Bağcılar Belediyesi Engelliler Spor Kulübü bilek güreşi sporcuları, şampiyonada büyük bir başarı elde etti.
Bağcılar Belediyesi Engelliler Spor Kulübü bilek güreşi sporcuları, Türkiye Bedensel Engelliler Bilek Güreşi Şampiyonası’nda büyük bir başarı elde etti. Bağcılar’ın demir bilekleri, 2’si altın
olmak üzere 12 madalya kazandı. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından 18-19 Mart 2023 tarihlerindeKocaeli’nde Türkiye Bedensel Engelliler Bilek Güreşi Şampiyonası sona erdi. Başiskele KapalıSpor Salonu’nda yapılan müsabakalara Bağcılar Belediyesi Engelliler Spor Kulübü’nden 13 sporcu katıldı. Zorlu geçen iki gün sonunda bilek güreşçilerinden 2’si altın, 2’si gümüş ve 8’i ise bronz madalya kazandı. Bunun yanında Bağcılarlı sporcular, takım halinde Türkiye ikinciliği kupasını elde etti.
Başkan Özdemir, tebrik etti
İlk yarışmalarında madalyayla dönen sporcuları tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Sporcularımızın emeğinin karşılığını almaları bizi çok mutlu etti. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da her zaman maddi ve manevi olarak yanlarındayız” dedi.
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Ekim 2016
Ekim 2016