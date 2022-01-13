Davutoğlu’ndan Ahmet Çalık’ın ailesine taziye ziyareti

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, geçtiğimiz günlerde trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcu Ahmet Çalık’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Kullandığı araç Ankara-Niğde yolunda kontrolden çıkıp şarampole yuvarlanan Konyasporlu genç futbolcudan gelen acı haber tüm Türkiye’yi yasa boğarken, ülkenin her kesiminden taziye mesajları gelmişti.

Bugün acılı aileye taziye ziyaretinde bulunan Davutoğlu, sosyal medya hesaplarından merhum futbolcu için yayınladığı mesajda şu ifadeleri kullanmıştı:

“Konyaspor’umuzun bu sezonki başarılarında büyük emeği olan değerli genç futbolcumuz Ahmet Çalık’ın vefatını büyük üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesi, yakınları başta olmak üzere, Konyaspor taraftarına ve spor camiasına başsağlığı diliyorum. Ruhu şad olsun”