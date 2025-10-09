Sakarya Büyükşehir Basketbol Kulübü Başkanı Enes Zengin ve yönetimi, Ankara'da Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanvekili Harun Erdenay'ı ziyaret etti.

Ziyarete ayrıca Büyükşehir Basketbol Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Kökçü, Genel Sekreter Yücel İnce ve Genel Menajer Cihan Amasyalı eşlik etti. Görüşmede, Sakarya'daki basketbol altyapısı, şehirdeki spor kültürünün gelişimi ve Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde yürütülen projeler ele alındı.

'HEDEFİMİZ BASKETBOLA OLAN İLGİYİ ARTTIRMAK'

Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Kulüp Başkanı Enes Zengin, 'Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Vekilimiz Sayın Harun Erdenay'a misafirperverliği için teşekkür ediyorum. Sakarya'daki basketbol sevgisi, spor altyapısı ve yapılan yatırımlar üzerine verimli bir fikir alışverişinde bulunduk. Şehrimizde basketbola olan ilgiyi artırmaya yönelik çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz' dedi.

BAŞARI TEMENNİSİ

Başkan Zengin, geçtiğimiz sezon Play-Off başarısı gösteren Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımı'nın, bu yıl Türkiye Erkekler Basketbol 2. Ligi'nde güçlü bir kadroyla şampiyonluk hedeflediğini ifade etti.

TBF Başkan Vekili Harun Erdenay ise Sakarya temsilcisine yeni sezonda başarılar diledi.