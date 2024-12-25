Futboldan voleybola, fitness’tan cimnastiğe kadar birçok branşta İstanbullulara spor ve fiziksel egzersiz yaptıran bin 166 Spor İstanbul eğitmeni, branş sınavlarında ter döktü.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hizmet ve İletişim Grubu iştiraki Spor İstanbul, 23 farklı branştaki bin 166 eğitmenine branş sınavı yaptı.

Eğitmenlere temel antrenörlük becerileri ve branş bilgisi başlıkları altında 50 adet çoktan seçmeli soru yöneltildi. Uygulamalı etabı da yapılacak olan 2024 Branş Sınavları’ndan 70 ve üzeri puan alan eğitmenler başarılı sayılacak ve eğitmenlerin terfi almalarındaki kriterlerden biri olacak.

2024 Eğitmen Branş Sınavları’na Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, İBB Sportif Değerlendirme Şube Müdürü İlker Öztürk, İBB Spor Tesisleri Şube Müdürü Mustafa Baştimur ve Spor İstanbul Akademi Müdürü Osman Kalyoncu da katılarak, sınavda ter döken eğitmenlere destek oldular.

Eğitmenlere teşekkür eden Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, liyakate büyük önem verdiklerinin altını çizdi.

Belgesiz eğitmenlerinin kalmadığını belirten Genel Müdür Onur, amaçlarının tüm eğitmenlerin ikinci derece kategori belgesinin olması olduğunu belirterek, "Daha çok spor yapan ve daha çok harekete geçen bir şehir, daha sağlıklı bir şehir demek olduğu kadar daha çok sporcu da demektir. Bu hem spor kültürü inşası için hem de sportif açıdan daha başarılı jenerasyonların temel şartlardan biri. Siz eğitmenlerimizin sporu sevdirdiği her çocuk, bu ülkenin gelecek nesillerine kıymeti tartışılmaz bir katkı demek” diye konuştu.