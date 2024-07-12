Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Aydal’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik kullandığı ifadeleri eleştiren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bir çirkinliğin dışa vurumu olduğu gibi açıkça haddi aşmaktır. Bu sözleri şiddetle kınıyoruz" dedi.ANKARA (İGFA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Aydal'ın, "Erdoğan anayasayı değiştirmezse bir başka ülkeye gider, Amerika'ya gider" sözlerinin çirkin bir şuursuzluk ve saygısızlık olduğunu kaydetti.

https://twitter.com/omerrcelik/status/1811700516499444219

Sözleri şiddetle kınadığını vurgulayan Sözcü Çelik, paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vesayetle mücadeleden terörün her türlüsüyle ve FETÖ'yle mücadeleye, 7 Şubat'tan 15 Temmuz'a kadar her türlü saldırı karşısında ortaya koyduğu cesur duruşunu tüm dünya bilmekte ve aziz milletimiz takdir etmektedir. Doğan Aydal'ın Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik kullandığı saygısız ifadeler, bir çirkinliğin dışa vurumu olduğu gibi açıkça haddi aşmaktır. Bu çirkinlik ve iftiralarla şimdiye kadar çok mücadele ettik, bundan sonra da siyasi ve hukuki karşılığını vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.