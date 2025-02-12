AK Parti 8. Olağan Kongresi'nin 23 Şubat'ta yapılacağı konuşuluyor. Muhtemelen Ankara Spor Salonu'nda yapılacak kongrede partinin en yetkili karar organı Merkez Karar ve Yönetim Kurulu ile Genel Başkan Seçimi yapılacak. Ak Parti Kongresi öncesi kulislerde parti içi çalışmalarla ilgili çeşitli konular dikkat çekiyor.

Kongre öncesi siyasi kulislerde konuşulanları paylaşan Nefes yazarı Nuray Babacan, “Kongre yaklaşırken, ilginç isimler yeniden ortaya çıkarak, pozisyon almaya başladı. Bunlardan biri eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Soylu’nun işlevsiz komisyon başkanlığı görevinden sıkıldığı, partide veya MKYK’da görev almak istediği öne sürülüyor” detayını aktardı.

Çevre ve Şehircilik bakanıyken, birtakım çatışmalar ve başarısızlık iddiasıyla görevden alınan Mehmet Özhaseki’nin parti yönetimine girmek için kulis yaptığını aktaran Babacan, sayıları 110 kişiye ulaşan MKYK yapısının da partide herkes tarafından eleştirildiğine dikkat çekti ve “AKP’nin kuruluşunda 50 kişiden oluşan ve partinin ürettiği her siyasette söz sahibi olan kadrolar artık yok. Daha önceki kongrelerde bu sayı arttırılınca, artık kimse konuşmaz, siyaset üretmez oldu. MKYK sayısını yeniden 50’ye çekmek için tüzük değişikliği önerileri zaman zaman gündeme geldi ama Erdoğan’dan vize almadı. Bu kongre öncesinde de bunun denendiğini biliyoruz, ama herkes umutsuz” kulislerini paylaştı.

Yazar, yazısının sonunda ise şu değerlendirmede bulundu:

“Görüldüğü gibi iktidar partisinde, şubat-haziran ayları arasında ‘genel merkez yönetimi, kabine, meclis yönetiminde’ değişiklikler yapılacak. Yeni isimler bize, partinin hataları görüp değişmeyi mi tercih ettiği, yoksa ‘reise biatın mı? esas alındığını gösterecek. Siyasi tabloya bakınca pek umutlu olmaya gerek yok.”

Nuray Babacan’ınç Nefes gazetesindeki ‘AKP’de kadrolar sil baştan’ başlıklı yazısı şöyle:

AKP’nin yönlendirmesiyle gözlerin CHP’ye çevirdiği şu günlerde, iktidar partisinde çok şey oluyor. 12 gün sonra yapılacak büyük kongrede, kimlerin gideceği kimlerin kalacağı sancılı bir süreç. Ekipler ve gruplar, AKP tarihinin en kritik seçimlerinde söz sahibi olmak için kapalı kapılar ardında ciddi mücadele veriyor.

Doğal olarak AKP kulislerinde ‘kimler gidecek, kimler kalacak’ lotosu oynanıyor. Genel merkez yönetiminin yarısından fazlasının değişeceği hesabı yapılıyor. AKP’nin karar vericileri, siyasetin rotasında pek etkileri olmasa da kişisel ikballeri için bir yerlerde olmaya çalışıyorlar.

SÜRPRİZ İSİMLER

Kongre yaklaşırken, ilginç isimler yeniden ortaya çıkarak, pozisyon almaya başladı. Bunlardan biri eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Soylu’nun işlevsiz komisyon başkanlığı görevinden sıkıldığı, partide veya MKYK’da görev almak istediği öne sürülüyor.

Soylu’nun bir süre önce ‘siyaseti bırakacağım’ sözlerinin ‘beni değerlendirin’ mesajı olarak okuyanlar var. Erdoğan’ın kendisine MKYK’da bir görev vererek, ‘kontrol edebileceği’ bir mesafede tutmayı tercih edeceği iddialar arasında.

Başka bir sürpriz isim, Mehmet Özhaseki. Çevre ve Şehircilik bakanıyken, birtakım çatışmalar ve başarısızlık iddiasıyla görevden alınan Özhaseki’nin parti yönetimine girmek için kulis yaptığı başka bir iddia.

Bir küs-bir barışık damat Berat Albayrak’ın ekibi de kendisinin bazen parti yönetimi, bazen de yeni kabinede görev alması için iktidara yakın mecralarda haber yaptırıp, ismini güncel tutmaya çalışıyor.

KULİSLER HIZLANDI

Partinin mevcut yönetimi de kendini kurtarma derdinde. Görevde kalmasına kesin gözüyle bakılan isimler arasında Efkan Ala ve Ömer Çelik bulunuyor. Fatih Şahin’in görev yerinin değiştirileceği öne sürülüyor. Mustafa Elitaş, Hayatı Yazıcı ve Erkan Kandemir’in görevlerinde kalacağını iddia edenler kadar, gideceğini savunanlar da var.

Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Tanıtım ve Medya İşleri Başkanı Hamza Dağ, Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya, Halkla İlişkiler Başkanı Belgin Uygur, Çevre ve Şehircilik Başkanı Çiğdem Karaaslan’ın değişebileceği anlatılıyor.

Özellikle, Fatma Betül Sayan Kaya ve Çiğdem Karaaslan’ın hiçbir politika üretmemelerine rağmen her dönem görev alması çok eleştiriliyor. Onlar için ‘çakılı kadro’ benzetmesi yapılıyor.

KONFERANS GİBİ TOPLANTI

Bu arada partide hemen herkesin itiraz ettiği tek konu, sayıları 110 kişiye ulaşan MKYK yapısı. AKP’nin kuruluşunda 50 kişiden oluşan ve partinin ürettiği her siyasette söz sahibi olan kadrolar artık yok. Daha önceki kongrelerde bu sayı arttırılınca, artık kimse konuşmaz, siyaset üretmez oldu.

“İl başkanları toplantısı gibi MKYK toplantısı yapıyoruz. Cumhurbaşkanı açılış yapıyor. Bazen bakanlara bazen genel merkez yöneticileri söz alıyor, sonra da dağılıyoruz. Ne politika üretiliyor ne de tartışılıyor…” yakınmalarını duymadığımız gün yok.

MKYK sayısını yeniden 50’ye çekmek için tüzük değişikliği önerileri zaman zaman gündeme geldi ama Erdoğan’dan vize almadı. Bu kongre öncesinde de bunun denendiğini biliyoruz, ama herkes umutsuz.

ÜÇ ALANDA DEĞİŞİM

Bu kongrede oluşacak kadrolar, partinin haziran ayında yapılacak Meclis Grubu seçimleriyle ilgili de fikir verecek. Haziranda grup yönetiminde de değişiklik bekleniyor. Meclis başkanlığı için yapılacak zorunlu seçimde Numan Kurtulmuş’un tekrar aday gösterilmesi bekleniyor.

Görüldüğü gibi iktidar partisinde, şubat-haziran ayları arasında ‘genel merkez yönetimi, kabine, meclis yönetiminde’ değişiklikler yapılacak. Yeni isimler bize, partinin hataları görüp değişmeyi mi tercih ettiği, yoksa ‘reise biatın mı? esas alındığını gösterecek. Siyasi tabloya bakınca pek umutlu olmaya gerek yok.