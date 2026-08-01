Gazeteci ve televizyon programcısı Cem Küçük, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hâkimliğince tutuklandı.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Küçük, güvenlik birimlerindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından ifadesi alınan gazeteci, tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Hâkimlik, dosyada bulunan mevcut deliller ile soruşturmanın bulunduğu aşamayı değerlendirerek tutuklanmasına karar verdi.

Soruşturmanın odağında yayınlarda dile getirilen iddialar var

Soruşturmanın, Cem Küçük'ün çeşitli televizyon programlarında kamuoyuyla paylaştığı bazı iddialar üzerine başlatıldığı öğrenildi.

Savcılık dosyasında, özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmalarla ilgili canlı yayınlarda dile getirilen bazı açıklamaların gerçeğe aykırı olduğu ve kamuoyunu yanıltabilecek nitelik taşıdığı değerlendirmesine yer verildi. Ayrıca dosyada "şantaj" suçlamasına ilişkin incelemelerin de sürdüğü belirtildi.

Adli süreç devam edecek

Tutuklama kararının ardından soruşturmanın hazırlık aşaması devam edecek. Savcılığın delilleri tamamlamasının ardından iddianame düzenlemesi bekleniyor. İddianamenin mahkeme tarafından kabul edilmesi halinde Cem Küçük hakkında ceza yargılaması başlayacak.

Hukukçular, tutuklama kararının kesin hüküm anlamına gelmediğini, suçlamaların yargılama sürecinde değerlendirileceğini ve nihai kararın mahkeme tarafından verileceğini hatırlatıyor.

Gündemde geniş yankı uyandırdı

Gazetecilik ve televizyon yorumculuğu kimliğiyle uzun yıllardır kamuoyunun tanıdığı isimlerden biri olan Cem Küçük hakkında verilen tutuklama kararı, siyaset ve medya çevrelerinde geniş yankı uyandırdı.

Kararın ardından sosyal medya platformlarında farklı görüşler dile getirilirken, çok sayıda siyasetçi, hukukçu ve gazeteci de sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Soruşturmanın ilerleyen günlerde yeni gelişmelerle kamuoyunun gündeminde kalması bekleniyor.