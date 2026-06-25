İSTANBUL- Türk gazeteciliğinin duayen isimlerinden, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Üyesi, 2017 Basın Hizmet Ödülü ve Sürekli Basın Kartı sahibi Tevfik Yener, 25 Haziran 2026 Perşembe günü hayatını kaybetti. Uzun yıllar boyunca basın dünyasına önemli katkılarda bulunan Yener’in vefatı, medya camiasında büyük bir üzüntüyle karşılandı.

Usta gazetecinin vefat haberi, üyesi olduğu Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından meslektaşlarına ve kamuoyuna duyuruldu.

TGC Yönetim Kurulu'ndan Başsağlığı Mesajı

Tevfik Yener’in vefatının ardından Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu bir taziye mesajı yayınladı. Mesajda, Yener'in mesleğe olan katkıları vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:“Üyemiz Tevfik Yener’in vefatını üzüntüyle öğrendik. Uzun yıllar başarıyla gazetecilik mesleğine hizmet eden meslektaşımızı hiç unutmayacağız. Ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı ve sabır diliyoruz.”

Son Yolculuğuna Cumartesi Günü Uğurlanacak

Meslek hayatı boyunca ilkeli duruşu ve başarılarıyla tanınan Tevfik Yener’in cenaze programı da belli oldu.

Usta gazetecinin cenazesi, 27 Haziran 2026 Cumartesi günü ikindi namazını müteakip Beylikdüzü Ebubekir Camisi'nden kaldırılarak, Büyükçekmece Çakmaklı Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Bizler de basın topluluğumuzun bu büyük kaybı nedeniyle Tevfik Yener'e Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm medya camiasına başsağlığı ve sabır dileriz.

TEVFİK YENER KİMDİR?

1938 yılında İstanbul’da doğdu. Güzel Sanatlar Akademisi resim eğitimi aldı. 1955 yılında öğrenciyken Türk Sesi Gazetesi'ne resim yaparak basın dünyasına girdi. Askerlik sonrası yurtdışında ve yurt içinde grafiker ve ressam olarak çalıştı, sanat yazıları yazdı.

Haber ve Yeni İstanbul gazetelerinin yazı işlerinde, sırasıyla ABC, Günaydın, Saklambaç gazetelerinde yayın yönetmenliği yaptı. Sonra yayınevi kurdu. Yedi ansiklopedi, 52 kitap, üç dergi yayınladı. Daha sonra Posta Gazetesi, Yeni Asır İstanbul, Sabah Yıldızı gazetelerinin Genel Yayın yönetmeni oldu.

Milliyet Gazetesi'nin ek yayınları, Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği, Sabah Gazetesi yazarlığını yaptı. Kitapları yayınlandı ve ABD'de resimleri sergilendi. Sürekli Basın Kartı sahibiydi. Evliydi ve iki çocuğu vardı.