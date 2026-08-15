Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdulkadir Çay, Afyonkarahisar ve Kütahya'daki basın temsilcileriyle bir araya geldi. Çay, iki kentte 2026'nın ilk 7 ayında yerel gazete ve internet haber sitelerine toplam 70 milyon liranın üzerinde resmî ilan ve reklam desteği sağlandığını açıkladı. Dijital dönüşüme de dikkat çeken Çay, 'Sadece çok tıklanan haber, iyi haber değildir' dedi.

AFYONKARAHİSAR (İGFA) - Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Abdulkadir Çay, Afyonkarahisar ve Kütahya'da yayımlanan gazete ve internet haber sitelerinin temsilcileriyle buluştu. Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen toplantıda yerel basının sorunları, ekonomik sürdürülebilirlik, dijital dönüşüm ve yapay zekânın medya sektörüne etkileri ele alındı.

Yerel basının şehirlerin hafızasını tuttuğunu ve vatandaşın sesini duyurduğunu belirten Çay, dünyanın herhangi bir yerindeki gelişmenin saniyeler içinde öğrenilebildiğini ancak bir mahallenin sorununu veya yerel esnafın beklentisini en doğru şekilde yerel basının aktarabileceğini söyledi. Çay, 'Yerel basının geleceğini konuşurken aslında şehirlerimizin istikbalini, yerel demokrasiyi ve toplumsal hafızayı da konuşmuş oluyoruz' dedi.

İKİ KENTTE 70 MİLYON LİRALIK DESTEK

Yerel basının sürdürülebilirliği için güçlü ve öngörülebilir bir finansal altyapının önemine dikkat çeken Çay, resmî ilan ve reklam sisteminin medya kuruluşları açısından temel gelir kaynaklarından biri olduğunu ifade etti. Çay'ın verdiği bilgilere göre, 2026'nın ilk 7 ayında Afyonkarahisar'daki gazete ve internet haber sitelerine 37 milyon lirayı, Kütahya'dakilere ise 33 milyon lirayı aşan resmî ilan ve reklam desteği sağlandı.

İki kentte toplam desteğin 70 milyon liranın üzerine çıktığını belirten Çay, bu kaynağın yayın kuruluşlarının faaliyetlerini sürdürmesi, istihdamın korunması ve haber üretiminin devamı açısından önemli olduğunu söyledi.

BASIN KURULUŞLARINA YENİ İSTİHDAM DESTEĞİ

BİK'in çalışmalarının yalnızca mevcut ilan akışını sürdürmekle sınırlı olmadığını belirten Çay, basının gelir kaynaklarını korumak ve çeşitlendirmek için çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. İŞKUR ile hayata geçirilen Aktif İşgücü Hizmetleri İş Birliği Protokolüne de değinen Çay, 1.075 basın işletmesini doğrudan ilgilendiren işbaşı eğitimi, mesleki eğitim ve istihdam desteklerinin devreye alındığını söyledi. Çay, Afyonkarahisar ve Kütahya'daki yayın kuruluşlarının bu imkânlardan mümkün olan en yüksek düzeyde yararlanmasını istedi.

Dijital dönüşümün medya sektörünün ekonomik geleceği açısından belirleyici olduğuna dikkat çeken Çay, okurların habere ulaşma biçimlerinin hızla değiştiğini belirtti. Çay, dünya genelinde haber takibinde sosyal medya ve video platformlarının geleneksel haber sitelerinin önüne geçtiğini, gençlerin ise habere ulaşırken sosyal medya, video ağları ve yapay zekâ araçlarını daha fazla kullandığını söyledi. 'Bugün yeni nesil bir okur, haberi gazetenin ilk sayfasından değil; akıllı telefonundaki kısa bir videodan ya da bir yapay zekâ uygulamasından alabiliyor' diyen Çay, medya kuruluşlarının yalnızca haber üretimine değil, okurun bilgiyle nerede buluştuğuna ve bunun ekonomik değere nasıl dönüşeceğine de odaklanması gerektiğini vurguladı.

'SADECE ÇOK TIKLANAN HABER, İYİ HABER DEĞİLDİR'

Yapay zekâ çağında özgün ve sahaya dayalı gazeteciliğin değerinin azalmak yerine daha da artacağını ifade eden Çay, BİK'in dijital ölçümleme altyapısını da yenilediğini söyledi. Temmuz ayından itibaren kademeli olarak devreye alınan BİK Analitik Versiyon 2 ile yeni nesil cihaz ve uygulamalara uyum sağlandığını belirten Çay, Okur Bazlı Trafik değerlendirmesinde ziyaretçilerin sayfa üzerindeki etkinlikleri ve gerçek okur etkileşimlerinin de dikkate alındığını aktardı. Çay, 'Sadece çok tıklanan haber, iyi haber değildir' diyerek, tıklanma uğruna yapılan yanıltıcı içerikler yerine özgün, güvenilir ve nitelikli gazeteciliğin ödüllendirildiği bir dijital ekosistem oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

'YEREL BASININ AVANTAJI GÜVEN'

Medya kuruluşlarının tek bir gelir kalemine bağlı kalmasının sürdürülebilir olmadığını belirten Çay; abonelik modelleri, özel içerikler, yerel işletmelerle iş birlikleri, etkinlikler ve dijital yayın ürünleri gibi alternatif gelir modellerinin geliştirilmesi gerektiğini ifade etti. Yerel basının bu konuda önemli bir avantaja sahip olduğunu vurgulayan Çay, 'Yerel basının en büyük sermayesi şehirle kurulan köklü bağ, okur nezdindeki güven ve yılların birikimi olan yerel hafızadır. Bunları hiçbir teknoloji ikame edemez' dedi.

Çay, Afyonkarahisar'ın bir ilçesindeki gelişmenin veya Kütahya'nın bir mahallesindeki insan hikâyesinin yapay zekâ verilerinden elde edilemeyeceğini, bu içerikleri sahada çalışan gazetecilerin üretebileceğini belirtti.

Çay'a ziyaretinde Kurumsal İletişim Müdürü Emre Tosun, Bursa Bölge Müdürü Gökhan Eren ve Konya Bölge Müdürü Halil İbrahim Parlak eşlik etti.