İSTANBUL – Gazeteci ve televizyon yorumcusu Cem Küçük, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Başsavcılık, Küçük hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "şantaj" suçlamalarıyla yakalama ve gözaltı talimatı verildiğini açıkladı.

Başsavcılığın açıklaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı açıklamaya göre, yürütülen soruşturma kapsamında Cem Küçük hakkında gözaltı kararı verildi. Kararın ardından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan Küçük gözaltına alındı. Yetkililer, şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğünü bildirdi.

Soruşturmanın konusu ne?

Soruşturmanın resmi suçlamaları "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "şantaj" olarak açıklandı.

Bazı haber kaynaklarında ise dosyada;

Bazı iş insanlarından maddi menfaat karşılığında sosyal medya paylaşımı yapıldığı yönündeki şikâyetlerin,

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturması sürecinde kamuoyuna yansıyan bazı açıklamaların,

Tanık beyanları ve mali incelemelerin de soruşturma kapsamında değerlendirildiği iddia edildi. Ancak bu ayrıntılar henüz iddianameye dönüşmedi ve yargı makamlarınca kesinleşmiş suçlamalar niteliğinde değil.

Kısa süre önce görevlerinden ayrılmıştı

Cem Küçük, gözaltı kararından birkaç gün önce uzun yıllardır görev yaptığı Türkiye Gazetesi ve TGRT ile yollarını ayırmıştı. Ayrılığın ardından yaptığı açıklamada bunun karşılıklı bir karar olduğunu ve siyasi bir nedenle gerçekleşmediğini ifade etmişti.

Süreç nasıl işleyecek?

Gözaltı işlemlerinin ardından Cem Küçük'ün savcılık tarafından ifadesinin alınması, soruşturmanın seyrine göre serbest bırakılması, adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edilmesi veya tutuklama talebiyle hakim karşısına çıkarılması seçenekleri bulunuyor. Nihai karar, soruşturmayı yürüten savcılık ve sulh ceza hakimliğinin değerlendirmesiyle belirlenecek.

CEM KÜÇÜK KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Cem Küçük, 1978 yılında Zonguldak’ta dünyaya geldi. Aslen Giresun’un Eynesil ilçesine bağlı bir aileye mensuptur. İlk ve ortaöğrenimini doğup büyüdüğü Zonguldak’ta tamamladıktan sonra, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu.

Üniversite eğitimi sırasında edebiyat ve Amerikan kültürü üzerine yoğunlaşan Cem Küçük, bu alandaki birikimini sonradan gazetecilik ve yazarlık kariyerine taşıdı.

Cem Küçük Kimdir

MESLEKİ KARİYERİ: CEM KÜÇÜK NE İŞ YAPIYOR?

Cem Küçük, kariyerine yayıncılık alanında başladı. Profil Yayınları’nda editörlük yaptı ve birçok kitap projesinde yer aldı. Ardından gazeteciliğe geçiş yaptı ve Türkiye’nin önde gelen medya organlarında görev aldı.

İşte Cem Küçük’ün medya kariyerinden öne çıkan adımlar:

2012 yılında Yeni Şafak Gazetesi’nde köşe yazarlığına başladı. Burada yazdığı yazılar kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Sonrasında Star Gazetesi’nde köşe yazarlığı yaptı.

Televizyon ekranlarına ise TVNET ile adım attı.

Ardından, 24 TV’de Ersoy Dede ile birlikte sunduğu programla daha geniş bir kitleye ulaştı.

Günümüzde, TGRT Haber’de “Cem Küçük ile Günaydın Türkiye” programının sunuculuğunu yapmaktadır.

Ayrıca, Türkiye Gazetesi’nde köşe yazarlığına devam etmektedir.

CEM KÜÇÜK’ÜN EŞİ KİMDİR?

Cem Küçük, eğitimci kimliğiyle tanınan Demet Palak Küçük ile evlidir. Eşi, Aka Koleji’nde İngilizce öğretmeni olarak görev yapmaktadır. Uzun süredir evli olan çift, aile yaşamlarını gözlerden uzak ve huzurlu bir şekilde sürdürmektedir.

CEM KÜÇÜK’ÜN KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Cem Küçük’ün bu evlilikten iki erkek çocuğu bulunmaktadır. Aile hayatına büyük önem verdiği bilinen Küçük, fırsat buldukça çocuklarıyla vakit geçirmeyi ihmal etmeyen bir baba olarak tanınmaktadır.